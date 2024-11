Convocato il Consiglio comunale di Cerreto Guidi, all'ordine del giorno anche difesa del suolo

È convocato per Mercoledì 27 novembre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2024/2026, al DUP 2024/2026 ed alla nota integrativa;

3. Documento unico di programmazione 2025-2027: approvazione;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Centrodestra per Cerreto”, sulle aggressioni al personale sanitario e sociosanitario presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Centrodestra per Cerreto”, sullo sviluppo di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Centrodestra per Cerreto”, per la solidarietà alle Forze di Polizia italiane accusate di profilazione razziale dall’Ecri;

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Avanti Insieme – Simona Rossetti Sindaco”, in merito all’erogazione dei risarcimenti dovuti agli eredi delle vittime di stragi, eccidi e crimini nazifascisti;

8. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Centrodestra per Cerreto”, in merito alle opere di intervento per la difesa del suolo inserite o da inserire nel Dods.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

