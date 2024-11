Fucecchio celebra la Virgo Fidelis: una giornata di valori, comunità e tradizione

Una giornata ricca di emozioni e partecipazione quella vissuta ieri dalla comunità di Fucecchio in occasione della commemorazione della Madonna Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, organizzato presso la parrocchia de Le Vedute, ha visto una grande affluenza di cittadini, bambini, autorità civili, religiose e militari, offrendo un momento di riflessione sui valori che legano profondamente l’Arma alla comunità. La celebrazione è iniziata con la santa messa presieduta da Don Giorgio Rudzki, che ha messo in luce, durante la sua omelia, il legame tra la Virgo Fidelis e i principi di dedizione, lealtà e sacrificio propri dei Carabinieri. La preghiera di Salvo D’Acquisto, recitata con solennità, ha ricordato a tutti il valore dell’altruismo e dell’impegno per il bene comune.

Un momento particolarmente significativo è stato offerto dai bambini dell’oratorio, che hanno reso omaggio all’Arma donando una maglietta con la scritta “Grazie” e un cappello dell’oratorio al comandante della stazione dei Carabinieri di Fucecchio, Luogotenente Pietro Pirina. Questo gesto spontaneo, accompagnato dall’entusiasmo dei più piccoli, ha sottolineato il forte legame tra le nuove generazioni e l’Arma. Tra i presenti, i volontari del Nucleo di Protezione Civile ANC di Fucecchio hanno rappresentato un importante simbolo di collaborazione e servizio alla comunità, affiancati dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La sindaca Emma Donnini, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza di trasmettere ai giovani i valori del rispetto, della solidarietà e della responsabilità civica, dichiarando: “Essere carabiniere, in servizio o in congedo, significa incarnare i principi dell’altruismo e del servizio alla comunità, valori fondamentali per costruire una società più unita e sicura.”

Un ulteriore momento di riflessione è stato offerto dalla donazione di un mazzo di fiori, simbolo di rispetto e protezione verso le donne, da parte di un’associazione locale impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Questo gesto è stato ripreso con forza da Don Giorgio, che ha sottolineato il ruolo dei Carabinieri come primo presidio di sicurezza per la tutela dei più vulnerabili. Di grande impatto emotivo, la lettura della Preghiera della Virgo Fidelis è stata affidata al Cav. Carmelo Spitaleri, Maresciallo Aiutante s. UPS in congedo e presidente della locale sezione ANC. La sua voce, carica di emozione, ha trasmesso il significato profondo delle parole:

“Tu accompagna la nostra vigilanza,

Tu consiglia il nostro dire,

Tu anima la nostra azione,

Tu sostenta il nostro sacrificio”

Questo momento ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei presenti, rafforzando l’impegno della sezione ANC nel mantenere vivo il legame con le nuove generazioni attraverso iniziative di vicinanza e dialogo. La cerimonia si è conclusa con una storica fotografia che ha riunito i bambini dell’oratorio, le autorità presenti e i volontari ANC, a simboleggiare l’unione tra passato, presente e futuro della comunità. A seguire, un pranzo sociale ha dato modo a tutti i partecipanti di condividere momenti di amicizia e rafforzare il senso di appartenenza a una realtà coesa e solidale.

Questa celebrazione ha riaffermato l’importanza della sinergia tra l’Arma in servizio, quella in congedo e la popolazione, confermando Fucecchio come esempio di comunità radicata nei valori di solidarietà, fede e tradizione.

Fonte: Associazione Nazionale Carabinieri - Fucecchio

