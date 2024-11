Giornata contro la violenza sulle donne: a palazzo del Pegaso la scultura ‘Mai più’

‘Mai più’ è il titolo della scultura dell’artista massese Valente Cancogni che, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è stata esposta questa mattina al primo piano di palazzo del Pegaso, dove resterà per una settimana. A proporre l’iniziativa il consigliere regionale Giacomo Bugliani.

Un messaggio di denuncia, ma anche di speranza, che si fa strada attraverso un’opera simbolo. “La mia scultura rappresenta uno schiaffo inferto sul volto femminile, in generale dunque la violenza sulle donne – spiega l’autore - ma anche la possibilità, da parte delle donne, di dire mai più, di vedere un futuro, una prospettiva. È importante che questo tema venga affrontato anche nell’ambito familiare, nelle scuole, nelle istituzioni, e che il messaggio contro la violenza non si limiti a una giornata, ma che diventi stimolo per un cambiamento culturale nella società, che coinvolga anche le istituzioni che si fanno interpreti e portavoce di questa esigenza, così come sta facendo il Consiglio regionale oggi esponendo la mia opera”.

Alessio Musella, curatore e critico d’arte, sottolinea come la scultura sia una ceramica a tre fuochi. “Essa ha delle colorazioni particolari – ha evidenziato - Il grigio argenteo ci riporta al buio della violenza, al lato oscuro di chi colpisce sapendo che il male non si fermerà al dolore fisico e arriverà fino all’anima. Ma la colorazione d’oro, nello sguardo della donna, fa intravedere una luce, la voglia di cambiare, di allontanarsi dal buio, di gridare mai più, e ci fa sperare che quello schiaffo possa diventare una carezza”.

Notizie correlate