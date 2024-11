Il Gialloblu riprende la corsa contro Pistoia, Basket Castelfiorentino cade a Firenze

Gialloblu Castelfiorentino si impone 89-67 sull’Endas Pistoia

Divisione Regionale 2

Dopo due stop consecutivi riprende la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti offre una prestazione di sostanza chiudendo senza troppi patemi la pratica Endas Pistoia: 89-67 il finale che racconta una sfida rimasta aperta fino all’intervallo e poi indirizzata con decisione dai ragazzi di Dario Chiarugi.

"Una partita di fatto sempre condotta – commenta coach Chiarugi – nonostante qualche disattenzione di troppo nella prima parte. Approccio intenso da entrambe le parti, anche se nelle prime due frazioni abbiamo avuto delle sbavature in difesa, concedendo troppi rimbalzi in attacco e canestri facili. Al rientro dall’intervallo siamo stati bravi ad alzare il ritmo e l’intensità difensiva, elemento che poi ha innescato buone giocate in attacco. Cosi nel terzo quarto abbiamo allungato e nell’ultimo siamo riusciti a difendere il vantaggio fino alla sirena".

Prossimo impegno sabato 30 novembre alle 21:15 sul parquet di Chiesina Uzzanese.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – ENDAS PISTOIA 89-67

Tabellino: Tavarez 2, Damiani, Filippini 2, Talluri J. 5, La Rosa 8, Cetti 2, Fabrizzi 10, Bartolini 17, Turini 24, Talluri T. 5, Zampacavallo 2, Iserani 12. All. Chiarugi.

Parziali: 22-17, 41-37 (19-20), 64-48 (23-11), 89-67 (25-19)

Arbitri: Putaggio e Parigi di Firenze.

Basket Castelfiorentino cade 52-33 in casa dell’Affrico

Serie C Femminile

Nuovamente rinviato l’appuntamento con la prima vittoria lontano da casa per le ragazze del Basket Castelfiorentino, che a Firenze cedono il passo all’U.S Affrico per 52-33. Nonostante le pesanti assenze, le gialloblu di Gianni Lazzeretti danno vita ad una prima frazione equilibrata e, spinte da un’ottima D’Ambrosio, chiudono il primo quarto sul 10-6. Un parziale che però fa da preludio ad un secondo quarto in cui le padrone di casa alzano il ritmo e prendono in mano l’inerzia, piazzando il break che vale la doppia cifra di vantaggio alla seconda sirena (28-16). Nella ripresa arriva la reazione castellana, con le gialloblu che cercano di restare a contatto (39-30 al 30′), ma un ultimo quarto letteralmente da incubo (13-3 il parziale) fa ben presto partire i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato 30 novembre alle 19 al PalaGilardetti contro Montecatini.

U.S. AFFRICO – BASKET CASTELFIORENTINO 52-33

Tabellino: Bellantoni ne, Dani, Antognotti, Caparrini 9, Banchelli 5, De Felice 1, D’Ambrosio 11, Canepa, Ancillotti 2, Bandinelli 5, Costa ne, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 10-6, 28-16 (18-10), 39-30 (11-14), 52-33 (13-3)

Arbitro: Sizzi di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

