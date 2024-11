Istituto Buzzi: incontro tra il presidente Calamai e il dirigente Marinelli

Questa mattina, a Palazzo Banci Buonamici, si è svolto un incontro tra il Presidente della Provincia Simone Calamai e il Dirigente scolastico dell’Istituto Buzzi Alessandro Marinelli, per fare il punto della situazione a seguito del sopralluogo effettuato la scorsa settimana presso la struttura.

“Durante l’incontro, è emersa una piena condivisione sugli interventi da intraprendere, suddivisi in due fasi – ha spiegato il presidente Calamai – Il primo, a breve termine, prevede azioni immediate per affrontare le criticità emerse, con la collaborazione tra l’Istituto e la Provincia”.

In questi giorni è infatti già operativa una ditta incaricata dall'Ente che sta eseguendo interventi puntuali su alcune coperture, al fine di affrontare le problematiche più urgenti. Gli interventi riguardano in particolare le coperture dei laboratori e delle aule che presentano maggiori criticità, oltre alla manutenzione degli infissi, in risposta alle richieste pervenute.

“La seconda fase riguarda invece interventi di più lungo periodo, con una serie di progettualità volte al miglioramento complessivo delle condizioni strutturali dell'Istituto. Tra queste, spicca il progetto di rifacimento completo delle coperture nella zona dei laboratori, che risolverà definitivamente le problematiche esistenti – ha concluso Calamai - La Provincia sta lavorando con impegno su questi temi, finanziando direttamente l’intervento e puntando a completarlo nel minor tempo possibile.

L’incontro è stato anche un’occasione di confronto su altre tematiche di rilevanza, in un contesto di piena collaborazione tra le istituzioni.

“Sono state pienamente condivise con il presidente della Provincia le azioni da mettere in atto – ha dichiarato il dirigente Marinelli - sia nell’immediato, per tamponare le emergenze presenti, sia per la programmazione a medio lungo-termine, nell’ambito di un percorso di collaborazione teso alla risoluzione dei problemi”

Fonte: Provincia di Prato

