Natale a Fucecchio, un mese di eventi pronti a coinvolgere l’intera città

Sta per alzarsi il sipario sulle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fucecchio in collaborazione con le realtà culturali e le associazioni del territorio, che partiranno sabato 30 novembre per concludersi domenica 5 gennaio. Oltre a Natalia – Il Paese di Babbo Natale, a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la contrada Porta Raimonda, e alle iniziative promosse dalla Pro Loco Fucecchio e dal Centro Commerciale Naturale, in programma diversi appuntamenti musicali e culturali promossi dal Comune di Fucecchio in collaborazione con il Museo Civico e Diocesano, la Fondazione Montanelli Bassi, il teatro Pacini e La Limonaia.

Di seguito il programma completo degli eventi.

30 NOVEMBRE:

• Ore 15.30, Centro storico - Corteo delle natività e dei presepi viventi più lungo d'Italia

1 DICEMBRE:

• Ore 10.00, Parco Corsini – Apertura "Natalia – Il magico paese di Babbo Natale"

• Ore 18.30, Piazza la Vergine/Corso Matteotti – Parata di Babbo Natale

6 DICEMBRE:

• Ore 23.00, La Limonaia (Parco Corsini) – "Platonick Dive" in concerto, a seguire aftershow

dj set "Limonovanta", in occasione della terza edizione dell'iniziativa "Jungle Bell weekend

e il salotto della sottocultura"

7 DICEMBRE:

• Ore 17.00, Fondazione Montanelli Bassi – Presentazione dell'audiovisivo "E' misterioso il

dono": omaggio al poeta Enzo Fabiani (1924-2013), Andrea Giuntini, Angela Giuntini, Katia Lari, Giuseppe Bondì, Tommaso Nobilio

• Ore 23.00, La Limonaia (Parco Corsini) – "Cimini" in concerto, a seguire aftershow dj set

"Happy children" in occasione della terza edizione dell'iniziativa "Jungle Bell weekend e il

salotto della sottocultura"

8 DICEMBRE:

• Ore 18.30, Piazza la Vergine/Corso Matteotti – Parata di Babbo Natale

9 – 30 DICEMBRE:

• Biblioteca comunale – "A Natale siamo tutti più...lettori", prestiti con sorpresa

14 DICEMBRE:

• Ore 10.00, Chiesa di San Salvatore – Conferenza "L'allegoria della Immacolata Concezione

di Giorgio Vasari", Mons. Andrea Pio Cristiani, Veronica Vestri, Aurora Del Rosso

• Ore 17.00, Museo civico e diocesano - Inaugurazione della mostra fotografica "Wonders in

Wetlands"

• Ore 21.15, Chiesa di Santa Maria delle Vedute – Concerto "Natale in musica...", scuola di

musica Diapason

18 DICEMBRE:

• Ore 21.00, Nuovo Cinema Teatro Pacini – Concerto Gospel del gruppo "The voices of

victory"

20 DICEMBRE:

• Ore 21.00, Nuovo Cinema Teatro Pacini – Concerto "Busoni Jam Metropolitano", Augusto

Vismara (viola solista), Neruda (pianoforte solista), Quartetto Ixia, Stefano Bianchi

(contrabbasso)

21 DICEMBRE:

• Ore 10.30, Albero fatato, sezione ragazzi della biblioteca comunale– "Ora del racconto

speciale: La slitta di Babbo Natale"

• Ore 10.30, Saletta della Biblioteca comunale – Premiazione della 30° edizione del "Premio

Messaggi di Natale", a cura di CLUB LAPS – Poeti e scrittori

22 DICEMBRE:

• Ore 18.30, Piazza la Vergine/Corso Matteotti – Parata di Babbo Natale

25 DICEMBRE:

• Ore 23.00, La Limonaia (Parco Corsini) – Concerto live in occasione della terza edizione

dell'iniziativa "Jungle Bell weekend e il salotto della sottocultura"

26 DICEMBRE:

• Ore 16.00, Chiesa di Santa Maria delle Vedute – "Concerto sotto l'albero", Pierpaolo

Buggiani (pianista)

31 DICEMBRE:

• Ore 23.00, La Limonaia (Parco Corsini) – "Subcultura new year's day party", in occasione

della terza edizione dell'iniziativa "Jungle Bell weekend e il salotto della sottocultura"

4 GENNAIO:

• Ore 21.30, Chiesa della Collegiata – Concerto vocale "L'Italia musicale nel mondo",

"Anima Archi Ensemble", Benedetta Corti (soprano), Stefano Boddi (flauto), Carlo

Fermalvento (organo)

5 GENNAIO:

Ore 16.30 – "Volo della Befana", chiusura della manifestazione "Natalia – Il magico paese di

Babbo Natale"

Notizie correlate