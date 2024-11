Nature Restoration Law, in più di 150 al Padule di Fucecchio

Oltre 150 persone hanno partecipato alla prima presentazione pubblica della Nature Restoration Law, il nuovo regolamento europeo di importanza cruciale per la natura, recentemente approvato e che necessita adesso di essere applicato. L’incontro, organizzato dalla LIPU e dagli Amici del Padule di Fucecchio, ha visto gli interventi del dr. Claudio Celada, Direttore del settore Conservazione della Natura della Lipu, e del dr. Francesco Pezzo, dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). I due autorevolissimi relatori si sono espressi con grande chiarezza e competenza catturando l’attenzione del pubblico. Ha introdotto e moderato l’incontro Sandro Landucci del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. Il dibattito si è protratto a lungo, mostrando il forte interesse per le tematiche trattate. È intervenuto anche il dr. Luca Puglisi, Direttore del Centro Ornitologico Toscano “Paolo Savi” E.T.S., offrendo un importante contributo in fase di dibattito. Ringraziamo per la partecipazione gli amministratori locali che hanno partecipato (erano presenti Simone Monti e Daniel Toci, vice-sindaci dei Comuni di Larciano e Altopascio, mentre la Sindaca di Cerreto Guidi, pur non avendo potuto partecipare, ha inviato un messaggio di saluto e apprezzamento), a sottolineare l’interesse di una parte importante delle istituzioni locali. L'iniziativa assume anche un significato particolare in quanto si è trattato del primo grande evento della nuova gestione LIPU delle Riserve Naturali di Fucecchio e Sibolla.

Fonte: Ufficio stampa

