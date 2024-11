"Non sei sola", le iniziative all'ospedale San Giuseppe: "Impegno costante contro la violenza di genere"

Un grande impegno ha coinvolto l’ospedale San Giuseppe con il suo personale per l’allestimento in occasione oggi della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Iniziative sono state pensate per questa ricorrenza sia internamente che all’esterno dell’ospedale.

Su iniziativa della Direzione di presidio e con l’organizzazione curata insieme ad alcuni operatori, da questa mattina esternamente è proiettato sulla torre luminosa nel parcheggio dell’ospedale, un testo a sfondo rosso con la scritta: “Non sei sola. Indossa il Fiocco Rosso. Sostieni il Rispetto. Sostieni le Donne” che dà il titolo a tutta la campagna sociale organizzata in occasione della Giornata Internazionale.

Un video con lo stesso titolo “Non sei sola” è stato preparato dai sanitari dell’ospedale su iniziativa della struttura di Psicologia. È proiettato oggi a ciclo continuo sui monitor dell’ospedale e successivamente sarà messo a disposizione della campagna sociale dell’Azienda. Nel video ciascuno pronuncia frasi che trasmettono il messaggio dell'importanza di conoscere e superare espressioni e stereotipi di violenza, giudizio, manipolazione e invitano al superamento dell'indifferenza e del silenzio e a non sentirsi sola.

“Con questo video il personale ha messo il proprio volto e prestato la propria voce per mandare un messaggio forte di solidarietà e vicinanza a tutte le donne e per invitarle a chiedere aiuto, perché non sono sole – sottolinea Francesca Bellini, Direttore dell’ospedale - Con il video e con le altre iniziative vogliamo in questa giornata esprimere simbolicamente il nostro impegno costante contro la violenza di genere”.

All’interno dell’ospedale, invece, un manifesto su sfondo bianco con la stessa scritta è stato appeso nei reparti di maggior affluenza, in portineria, nel poliambulatorio, al Cup, in radiologia, al Pronto Soccorso e al Centro Donna. In ciascuno di questi luoghi sarà collocata una cesta di fiocchi rossi e utenti e operatori saranno invitati a indossarli.

Come ogni anno nella bacheca all’ingresso davanti alla portineria, è stata posizionata una teca con un paio di scarpe rosse, simbolo delle vittime di femminicidio. Anche qui operatori e visitatori hanno trovato un cestino di fiocchi rossi da indossare.

