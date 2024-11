Sequestrati oltre 10 kg di droga a Pisa, due arresti: nel Cuoio tre denunce

Oltre dieci kg di droga sequestrati a Pisa. Per questo due giovani di nazionalità italiana, di 26 e 22 anni, sono stati fermati e arrestati per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta dalla guardia di finanza. In particolare uno dei due giovani è stato fermato mentre, in sella ad uno scooter, si allontanava con fare sospetto da un edificio in pieno centro. Sottoposto a controllo, è stato trovato con 2.400 euro in contanti, provento di una cessione avvenuta poco prima all'interno dell'abitazione di uno studente universitario.

I finanzieri, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno dunque proceduto alla perquisizione dell'appartamento dove sono stati ritrovati, avvolti in cellophane e custoditi in barattoli di vetro, oltre 3 etti di hashish e 2 etti di marijuana, destinati ad essere rivenduti a dosi. Le successive attività nei confronti dello spacciatore hanno invece consentito il ritrovamento di circa 9,4 kg di sostanze stupefacenti: tra queste hashish, marijuana, cocaina e ancora 277 pasticche di ecstasy, sigarette elettroniche contenenti Thc, 14 grammi di ketamina, bilancini di precisione, materiale per confezionamento, smartphone, tablet e 3.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. L'ingente quantità di droga rinvenuta, che sul mercato avrebbe fruttato circa 100mila euro, e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Giudicati per direttissima, i due giovani sono stati destinati agli arresti domiciliari e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre in provincia di Pisa, un'altra operazione in contrasto agli stupefacenti ha rivelato un incontro tra spacciatori. È successo a San Romano, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, dove i militari della Compagnia di San Miniato hanno sottoposto a controllo un'auto in quanto insospettiti dal comportamento anomalo del conducente. Dalla perquisizione del mezzo sono state rinvenute 5 dosi di cocaina, 2 proiettili calibro 9 ed uno spinello preconfezionato. Tre uomini, cittadini di origine nordafricana, sono stati denunciati a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle norme sull'immigrazione. Uno è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

