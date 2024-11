Sovigliana, il comitato Salviamo la collina dal cemento lancia una raccolta fondi

Nel Comune di Vinci è prevista la cementificazione della collina di Sovigliana che sorge tra il Cimitero e la Clinica Leonardo: più di 3 ettari di verde (circa 5 campi da calcio), una pineta di 60 alberi e decine di olivi verrebbero cancellati.

Il Comitato Salviamo la Collina dal Cemento è nato per opporsi a questo scempio, affermando con forza che i cambiamenti climatici e gli eventi metereologici sempre più frequenti ed estremi che ne conseguono, impongono la necessità assoluta di preservare il suolo vergine e di cercare nel riutilizzo e nella riqualificazione di zone già cementificate l’unica via per fornire di nuovi servizi.

Purtroppo, il Comune di Vinci ha rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione delle due RSA e la via legale è l’unica strada rimasta per salvare la collina di Sovigliana e preservarla per le future generazioni.

Parte oggi una raccolta fondi in cui ogni contributo, grande o piccolo, servirà per coprire le spese legali necessarie per difendere la collina. Aiutaci a sostenere le spese legali per salvare la collina! È possibile dare il proprio contributo con un versamento sul conto di “Comitato Salviamo la Collina dal Cemento”, IBAN IT35K0760102800001072945452, oppure tramite il portale GoFounMe.

