Use, Maric decisivo. Il segreto? "Sono arrivato al palazzetto correndo"

Decisivo in campo con la penetrazione del pareggio e la tripla del sorpasso, protagonista anche fuori. Il prepartita con Quarrata di Mirko Maric è tutto da raccontare. Il croato dell’Use Computer Gross arriva infatti in ritardo al palazzetto ed a coach Valentino che gli chiede cosa sia successo risponde candidamente che gli si è fermata la macchina. E perché non hai chiamato? Ribatte il tecnico. Vabbè, “sono venuto a corsa così ho fatto riscaldamento”. Un riscaldamento bizzarro ma che gli ha fatto evidentemente bene visto che, in campo, ha una volta di più esaltato il pubblico biancorosso al pari dei compagni.

Difficile infatti fare classifiche di merito dopo una partita del genere, una vittoria che chiude un girone di andata sicuramente importante e che, soprattutto, riporta serenità dopo una settimana non facile segnata dalla doppia sconfitta con Lucca e Mens Sana Siena. “Contro Quarrata ci siamo superati in tutto – spiega coach Valentino – sapevamo che sarebbe stata necessaria una partita sopra le righe e così è stato. Un aspetto sul quale avevamo lavorato era quello dei rimbalzi ed abbiamo vinto anche da questo punto di vista. Una partita giocata minuto per minuto, azione per azione ed alla fine vinta con merito. Un bravo a tutti i ragazzi ed un grazie particolare al nostro pubblico che, una volta di più, è stato un fattore fondamentale”. “Il nostro girone di andata – prosegue – è positivo. Il programma che avevamo pensato ha valore ed ha avuto un riscontro sul campo con i nostri giovani. A livello di risultati forse abbiamo ottenuto anche qualcosa di più, non dobbiamo dimenticare che, rispetto all’anno scorso, abbiamo un giocatore in meno e stiamo dando più spazio ai due 2005. Quindi siamo soddisfatti ed ora guardiamo avanti”.

Per l’Use Computer Gross il girone di ritorno inizia nel segno di Siena, con la trasferta di domenica a casa Virtus e poi a sfida interna con il Costone. Due gare da affrontare con la serenità di sempre.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

