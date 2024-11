'Vinci, città degli eventi', ultima settimana per presentare domanda

C'è tempo ancora fino a sabato 30 novembre per la per la presentazione di idee e iniziative per “Vinci, città degli eventi”, il bando disponile per le associazioni (comitati, circoli, fondazioni, ecc.), per gli enti del terzo settore che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per le aziende e per i privati che intendono organizzare eventi a Vinci nel 2025.

La nuova stagione degli eventi

Come già accennato dal sindaco nella presentazione dello scorso 9 settembre, il bando mira alla coordinazione delle iniziative con lo scopo di migliorare l’offerta turistica di Vinci.

Gli eventi saranno strutturati in un calendario che permetta di spalmarli nel corso dei mesi, evitandone la concentrazione in periodi simili. Una calendarizzazione regolare che mira dunque a portare vantaggi per la logistica e per l'organizzazione delle strutture, rendendo la gestione economicamente sostenibile sia per il Comune, sia per le associazioni che organizzano le manifestazioni.

La domanda di partecipazione al bando pubblico ha come scadenza il 30 novembre 2024; entro il 31 dicembre una commissione valuterà le proposte per capire quando e come collocare gli eventi, nonché quante risorse destinare a ognuno di essi. In questo modo, le associazioni conosceranno già da subito il budget da impegnare per l'anno successivo.

Il tutto sarà gestito da un Ufficio Eventi, che aiuterà le associazioni al fine di semplificare le procedure burocratiche per la realizzazione delle manifestazioni.

Senza dimenticare che nei prossimi due anni il calendario degli eventi dovrà convivere con quello dei cantieri legati a "Immaginari futuri".

Il bando

I soggetti interessati possono presentare i propri progetti indicandone la tipologia, una data preferita e una eventuale data alternativa in caso questa si sovrapponga con un’altra proposta.

Le proposte dovranno poi valorizzare e promuovere le tradizioni locali, il turismo o altre tipicità del territorio.

Chi presenterà le domande avrà quindi cura di prevedere anche i costi di realizzazione e di gestione dell’evento.

Il bando e il modulo per presentare la domanda si possono scaricare dalla sezione apposita del sito, raggiungibile dal link www.comune.vinci.fi.it/novita/citta-degli-eventi.

Un ufficio dedicato sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione del bando. Per contattarlo è necessario scrivere a eventi@comune.vinci.fi.it o chiamare lo 0571933223.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate