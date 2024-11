Al via la nuova stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato: il programma

Dal 29 novembre al via la nuova stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano), una stagione d’autore, che unisce la comicità del teatro al teatro contemporaneo, al teatro di ricerca, alla letteratura e alla musica. Un teatro d’autore per una nuova edizione della stagione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Tra i nomi che calcheranno il palcoscenico del Quaranthana: Bobo Rondelli, La Ribalta Teatro, Stefano Santomauro, Francesca Sarteanesi, Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi, Teatro Invito e Chille de La Balanza.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è un luogo multidisciplinare, uno spazio dove gli spettacoli prendono vita, un luogo di reazione e residenze artistiche, di stagioni e rassegne teatrali per le nuove generazioni e per la prosa. È un teatro, ubicato nella frazione di Corazzano, che fa del suo essere periferico un punto di forza e un tratto di originalità. È un luogo intimo dove si stabilisce un rapporto privilegiato fra attori e spettatori dando vita occasioni di incontro per emozionarsi e riflettere.

Nella ricchissima proposta del Teatrino dei Fondi per San Miniato ci sono ben 35 giornate di spettacolo e non manca l’attenzione alla formazione teatrale per adolescenti.

“Da oltre venti anni il Quaranthana – dichiara Simone Giglioli, sindaco di San Miniato - è protagonista della vita culturale di questo territorio. Uno spazio che, piano piano, è diventato il teatro comunale di San Miniato, e che adesso riparte con la stagione 2024/2025. Oltre due decenni di attività hanno permesso di costruire un percorso che ha portato San Miniato ad essere una vera eccellenza e un punto di riferimento per il mondo del teatro, grazie alla preziosa e longeva collaborazione con l’Associazione culturale Teatrino dei Fondi.

Adesso si riparte con una nuova stagione di prosa che, come sempre, non manca un'offerta ricca di appuntamenti per ridere e riflettere, laboratori e Festival, che ci accompagnano alla scoperta del meraviglioso mondo del teatro, uno spazio in grado di dialogare in maniera trasversale con cittadini di qualunque età o estrazione sociale, portatore di messaggi e valori riconosciuti, dove il “pensare diverso” è una ricchezza. Protagonisti di quest’anno sono artisti del calibro di Bobo Rondelli , Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle, ma anche la comicità di Stefano Santomauro, oltre ad un calendario per i più piccoli con due produzioni originali del Teatrino dei Fondi. Un mix di gusti e qualità che rende il Teatro Quaranthana uno spazio prezioso per tutta la nostra comunità.”

“Per essere davvero una comunità – afferma Matteo Squicciarini, assessore alla cultura di San Miniato - occorre riconoscersi attorno a dei punti di riferimento, occorre trovare un qualcosa che ci unisca ed occasioni per sperimentare la tenuta di tali legami; in questo senso ritengo fondamentale l’esperienza del teatro quale luogo fisico, fatto di sedute, sipario, palcoscenico, profumi e suoni ma anche quale spazio di socialità e di incontro, luogo in cui si va per guardare e guardarsi dentro, apprendere, ridere, piangere, riflettere … per vivere!

Adesso è arrivato il momento di alzare il sipario sulla nuova stagione teatrale del Quaranthana, il nostro teatro comunale che, grazie al lavoro prezioso dell’Associazione Teatrino dei Fondi, si riempirà di tutta la magia che solo il teatro sa rappresentare, in quel momento unico ed irripetibile in cui il pubblico e l’attore si trovano uno di fronte all’altro, cosa ancora più vera e profonda nel nostro amatissimo teatro. La stagione del Quaranthana ci farà viaggiare tra musica, prosa, scene profonde e risate, momenti di introspezione e riflessioni sul tema ambientale. Il nostro piccolo teatro di Corazzano sta per tornare a pulsare come il cuore della cultura Sanminiatese, motore della nostra comunità che si ritrova intorno al teatro, da sempre, nelle diverse stagioni dell’anno e nelle sue più svariate forme, tutte di altissimo valore e che contribuiscono a rendere San Miniato Città del Teatro tutto l’anno e per tutti, grandi e piccini.”

“Pur fra mille difficoltà – dichiara il direttore artico del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi - siamo riusciti a comporre un programma di elevata qualità grazie anche alla disponibilità e all’amicizia di tanti artisti, che hanno raccolto l’invito fatto loro dal Teatrino dei Fondi al fine di contribuire alla vita artistica del teatro Sanminiatese.

Il Quaranthana si conferma eccellenza culturale per San Miniato e per i territori circostanti coniugando teatro di prosa contemporaneo, teatro per le nuove generazioni, luogo di formazione e habitat produttivo per tanti artisti”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 novembre apre la stagione BOBO RONDELLI in compagnia del pianista Claudio Laucci si esibiranno in un CONCERTO INTIMO. Sempre lontano dalle convenzioni, con una carriera che ha attraversato musica, teatro, cinema e letteratura, Bobo Rondelli è uno dei più apprezzati artisti della scena contemporanea. Cantautore, poeta, attore e performer, Roberto Rondelli si esibirà con il suo repertorio, avvicinando il pubblico al suo modo di essere cinico e spassionato.

Venerdì 13 dicembre è la volta di un salto nella classicità e nel mito con ETTORE E ACHILLE, con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. I due eroi protagonisti della guerra di Troia sono magicamente bloccati nel frame in cui Achille uccide Ettore. In questo piccolo tempo, che i due attori e autori Alberto Ierardi e Giorgio Vierda hanno scelto di dilatare, accade un po' di tutto, c'è il tempo per ricordare, per ridere, incupirsi, scherzare e attraversare la storia della Guerra di Troia.

Venerdì 17 gennaio Stefano Santomauro, comico e monologante, vincitore del primo posto nella finalissima del Super Open Mic nel famosissimo Zelig di Viale Monza di Milano, si esibisce in GOD SAVE THE SEX. Un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà.

Venerdì 31 gennaio La compagnia Teatro Invito presenta DOVE SONO LE LUCCIOLE, con Stefano Bresciani e Fabio Scaramucci, per la regia e drammaturgia di Luca Radaelli. È un viaggio alla ricerca del mondo poetico di Pasolini, del suo rapporto con la natura, simboleggiato dalle lucciole ma anche della sua visione del mondo, sempre legata agli ultimi della terra, a quegli abitanti del terzo mondo che in una visione profetica preconizzò si sarebbero riversati sulle nostre coste.

Venerdì 21 febbraio la compagnia Chille De La Balanza porta in scena I Care - Lettera ad una professoressa, uno spettacolo di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza e Monica Fabbri che pone l’accento su quella frase, “I care” (cioè mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura), che Don Milani scrisse di proprio pugno su una parete della stanza in cui nasce la scuola di Barbiana. L’affermazione è chiara, “è il motto intraducibile dei giovani americani migliori, me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario del motto fascista ‘me ne frego’”. Come la “Lettera” fu una creazione collettiva di sei allievi sotto la guida del Priore, lo spettacolo è un tutt’uno di quattro scritture collettive, con la partecipazione attiva degli spettatori.

Venerdì 7 marzo NIKITA Francesca Sarteanesi, attrice e autrice, voce originale e inconfondibile della scena contemporanea italiana presenta NIKITA. Accompagnata da Alessia Spinelli, drammaturgia e ideazione Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli. Due donne al luna park: Nikita, una tipa forte che ha sempre ragione, e Nadia, la moglie di un giostraio, una persona remissiva. L’una ha rivoluzionato la propria vita, l’altra dovrebbe farlo.

Venerdì 21 marzo La Ribalta Teatro presenta STILE LIQUIDO, scritto diretto e interpretato da Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda, l’ultimo spettacolo della trilogia che, con stile comico per una riflessione senza moralismi, si interroga sul rapporto tra essere umano e ambiente. La scena si apre con quattro persone che si svegliano una mattina feriale e gli manca l’acqua in casa. Cominciano ad indagare sul perché di questo disservizio…

Venerdì 11 aprile la stagione si chiude all’insegna della comicità con Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi. La bravissima Daniela Morozzi, affermata attrice e teatrante dalle 1000 esperienze, interprete in molte fiction ed il “clown della porta accanto” Kaemmerle, accatastatore di emozioni comiche in terra toscana in una storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Si respira una leggerissima aria di magia in un contesto iper realistico, il resistere eroico e trasognato di due amanti nel loro attraversare la vita tra crostini, pizzette, aperitivi e cori di amici e parenti.

Tra gli appuntamenti per le famiglie e i bambin,i la rassegna Sognare Teatro Famiglie si apre domenica 19 gennaio alle ore 17:00 con NOCCHIOPINOCCHIO, in scena Enrico Falaschi, per la drammaturgia e regia di Andrea Mancini, tecnica di Angelo Italiano. È la storia di questo personaggio stanco di ciò che racconta, costruita con le tecniche della narrazione, ma anche a partire dal testo originale di Collodi.

Domenica 2 febbraio sarà la volta di CUORE DI PANE, con Ilaria Gozzini, scene Federico Biancalani, musiche Gabriele Buchicchio, drammaturgia Rosa Iacopini, regia Anna Dimaggio. La maga del pane racconta la storia di due sorelle gemelle, una buona e l’altra cattiva, una delle due deve salvare l’altra da un malefico incantesimo, cucinando un buon pane… Tra viaggi e sbagli, si arriverà al pane perfetto.

Domenica 9 marzo in scena la compagnia Archetipo con VECCHINA E AJAL. ideazione di Miriam Bardini, testo di Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni: uno spettacolo narrato, danzato e cantato. Vecchina vive chiusa da un tempo infinito nella sua “bislacca casina” in assoluta solitudine. Un giorno arriva una misteriosa viandante di nome Ajal che porta con sé l’inverno e la invita Vecchina ad uscire. Tra Vecchina e Ajal nasce una sorta di sfida che alterna momenti di tempestosi contrasti a momenti di gioco.

Chiude la rassegna domenicale domenica 30 marzo IL GATTO CON GLI STIVALI di Nata Teatro, con la regìa di Livio Valenti, con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini. Dalla famosa fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante, con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’...strana. Da venerdì 29 novembre inoltre inizierà la rassegna SOGNARE TEATRO – SCUOLE con ben 23 spettacoli di notevolissima qualità per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado che accompagneranno i bambini e i ragazzi a continuare il percorso, vissuto e apprezzato negli anni della loro crescita, all’insegna della magia e della profondità del teatro.

Fonte: QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

