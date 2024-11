A Cerreto Guidi il corso 'Impara a difenderti' di Shumukan ASD: il 25 novembre lezione speciale con la sindaca

Nonostante la campagna avviata nel 1991 dal Center for Global Leadership of Women dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere e che nel 1993 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia approvato la Dichiarazione per l’eliminazione della violenza contro le donne ufficializzando la data scelta dalle attiviste latinoamericane, ben poco sembra cambiato oggi.

I dati aggiornati stimano che 736 milioni di donne nel mondo abbiano subito violenze sessuali, o comunque fisiche. Un adolescente su 4 è abusata dal suo partner. Le “millenialis” (ragazze nate tra il 1980 e il 1994) e le ragazze della “generazione Z” (nate dopo 1995) sono le più colpite dalla violenza perpretata con l’uso della tecnologia. Nel 2023 sono state uccise nel mondo 51 mila donne, una ogni 10 minuti.

E l’Italia da un triste contributo alla statistica: 100 donne uccise fino al 22 Novembre 2024. Nello stesso periodo del 2023 i femminicidi sono stati 112.

E’ innegabile che negli ultimi anni i mass media e i social sono colmi di notizie di violenze fisiche o psicologiche che molto spesso si concludono con danni più o meno irreparabili sulle persone e nella fattispecie sulle donne e sui soggetti fragili. A queste dovrebbere essere aggiunte le violenze fisiche o psicologiche che non si concludono con danni più o meno irreparabili sulle persone e le “non notizie”, ovvero le violenze subite ma mai denunciate.

L’associazione Shumukan ASD dal mese di Ottobre ha dato il via, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, al progetto “Impara a difenderti”, che consiste in un corso di difesa personale completamente gratuito per donne e soggetti fragili.

Il 25 Novembe 2024, nella ricorrenza voluta dall’ONU, si è svolta una lezione speciale, dove il Sindaco Simona Rossetti, il Vicesindaco Massimo Irrati e l’Assessore allo Sport Davide Toni non hanno esitato a “togliersi le scarpe” e salire sul tatami insieme alle ragazze che hanno già iniziato a frequentare il corso.

La lezione è stata tenuta dalle stesse ragazze che hanno dimostrato ai rappresentanti dell’Amministrazione quanto hanno già imparato in questi mesi e quanto sia semplice mettere in pratica semplici tecniche capaci di distrarre un aggressore per mettersi in salvo.

Ovviamente il tema della difesa personale è molto complesso e ricopre aspetti materiali e psicologici che non si limitano a libersarsi da una presa o schivare un cazzotto. Ancora più complesso è liberarsi da una violenza psicologia ed imparare a chiedere aituo.

Il DT di Shumukan ASD Claudio Martorana è convinto che un corso di difesa personale basato sulle arti marziali orientali possa dare un concreto supporto alle donne che frequentano il corso.

In accordo con l’Amministrazione Comunale, verranno organizzate delle lezioni dimostrative in collaborazione con le altre associazioni del territorio, con la speranza di poter essere di supporto al maggior numero di persone possibili.

Attualmente il corso si svolge il Lunedi ed il Giovedi dalle 19 alle 20 presso la sede della Shumukan ASD in Via A. Catalani 9D in loc. Bassa di Cerreto Guidi.

