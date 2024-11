'Dicembre in Festa', il calendario di eventi natalizi a Capraia e Limite

La via dei Presepi, mercatini, concerti e la rievocazione storica "La Magia dei Magi in Castello”. E' tutto pronto a Capraia e Limite per il periodo delle festività natalizie con tante iniziative che animeranno il territorio fino a gennaio, organizzate dalla Pro Loco di Capraia e Limite in collaborazione con le associazioni e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

“Grazie alla Pro Loco e alle associazioni del territorio abbiamo realizzato un calendario di eventi molto ricco che abbraccia l’intero periodo delle feste. Tanti appuntamenti per entrare nell’atmosfera natalizia e ci auguriamo davvero un grande apprezzamento dei cittadini e del pubblico. Anche quest’anno inoltre avremo le installazioni che illumineranno il territorio del Comune di Capraia e Limite”, hanno detto il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore alla cultura Edoardo Antonini.

"Ci avviciniamo con gioia al Natale proponendo iniziative per vivere il periodo delle feste nel nostro territorio. Puntiamo a valorizzazione e promozione della nostra comunità, con appuntamenti in grado di richiamare molte persone e con eventi in piazze e luoghi storici, con il coinvolgimento di tante associazioni e volontari", così la presidente pro tempore della Pro Loco di Capraia e Limite Aps Domitilla Bambi.

Il programma di Dicembre in Festa

Domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 19, si svolgerà in Lungarno Trento e Trieste e Lungarno dei Cantieri, a Limite Sull’Arno, l’edizione 2024 di “Natale sul Lungarno” con mercatino di artigianato, prodotti tipici, enogastronomia, animazione e giochi per bambini e la raccolta delle letterine per Babbo Natale.

Sabato 7 dicembre alle 15 inaugurazione del Presepe poliscenico animato. Il presepe, dopo le edizioni di successo degli ultimi anni, con circa 3.800 visitatori nel 2023, è allestito in via Matteotti n° 5, nei locali della Misericordia di Limite, e può essere visitato anche l'8, 14 e 15 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2024 compreso tutti i giorni sempre dalle 15 alle 19.30 (per Natale apertura alle 16). Il presepe, completamente animato e meccanizzato, si sviluppa in questa edizione su una superficie molto più ampia, di circa 30 metri quadrati e comprende tutte le fasi del giorno e della notte ed è stato realizzato dal presepista Tommaso Cei con la collaborazione di numerosi volontari.

Alle 15.30 inaugurazione della seconda edizione del “Presepe sull'acqua”, in piazza C. Battisti, davanti al vecchio scalo della Canottieri Limite. La Natività verrà realizzata all'interno di un barchetto, in uno spettacolare scenario anche simbolico, di legame con il fiume Arno, la cantieristica, il canottaggio, e all'interno della rete dei presepi toscani sull'acqua lungo tutto il corso del fiume dalla sorgente alla foce.

La Natività, alla stessa ora, arriverà simbolicamente dall'Arno, con un piccolo presepe vivente a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies.

Sempre il 7 dicembre, al campo sportivo di Limite sull’Arno, dalle 10, mercatino artigianale natalizio con Babbo Natale a cura dell' US Limite e Capraia.

Domenica 15 dicembre alle 15 inaugurazione degli addobbi all’uncinetto nelle vie del Castello a Capraia Fiorentina, realizzati da volontarie in un progetto dell'associazione Santa Grania e della Pro Loco. Nello stesso giorno, sarà svelato un presepe monumentale in piazza Centova, sempre nel borgo medievale, e ci sarà uno spazio ristoro del Comitato Capraia in Festa- Pro Loco con animazione natalizia e Babbo Natale.

Domenica 5 gennaio 2024 è in programma "La Magia dei Magi in Castello”, dalle 15.30 nel suggestivo Castello di Capraia Fiorentina (piazza Pucci), presepe vivente e rievocazione dell'arrivo dei Magi. Le piazze e i vicoli medievali si animeranno con figuranti a tema per essere magicamente trasportati nel tempo, con riferimento anche al primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223.

Il 6 gennaio, alle 18, nella chiesa SS. Annunziata (borgo), via Giovanni XXIII, concerto dell' Epifania della Corale Santa Grania.

Spazio anche alla seconda edizione della “Via dei Presepi” di Capraia e Limite, con i numerosi presepi realizzati da associazioni, parrocchie, enti, circoli, attività, privati cittadini. Partendo dal Presepio poliscenico animato, sarà possibile seguire un percorso per valorizzare le varie rappresentazioni, favorendo anche la conoscenza del territorio.

Si ricorda infine che dall' 8 dicembre sarà esposta sotto il Colonnato del Bernini (per la mostra 100 Presepi in Vaticano), in piazza San Pietro a Roma, la " Barca del Giubileo", l'installazione che riprende il logo del Giubileo 2025 ed ha a bordo un presepe meccanizzato realizzato da Tommaso Cei e molti volontari del territorio, dalla Canottieri Limite , dalla Pro Loco e ideata dall' Associazione Nazionale Città dei Presepi.

In foto: Donata Ragionieri Astro Dragon Ladies, Francesco Pucci US Limite e Capraia, Monica Monducci gruppo uncinettine, Alessandro Giunti sindaco Capraia e Limite, Edoardo Antonini assessore alla cultura, Tommaso Cei presepista, Andrea Simone direttore Corale Santa Grania.

