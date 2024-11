Un libro artistico su “Francesco Gioli e il naturalismo toscano” la strenna 2024 della San Miniato

Venerdì 29 novembre 2024, alle ore 18:00 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato presenterà il Libro Strenna 2024 “Una pacata eleganza. Francesco Gioli e il naturalismo toscano”, di Miriam Fileti Mazza. Introduce il Presidente della Fondazione CR San Miniato, Avv. Giovanni Urti e il Comm. Antonio Guicciardini Salini. Interverranno il Professor Carlo Sisi, storico dell’arte, e la Professoressa Miriam Fileti Mazza, autrice del volume.

Francesco Gioli, artista toscano la cui produzione ha lasciato un’impronta significativa nel panorama figurativo dell’Ottocento, con la sua pittura elegante e pacata, ha saputo trovare un proprio spazio in un contesto artistico ricco di personalità più dirompenti. Il suo temperamento misurato ha influenzato non solo le sue scelte di vita, ma anche lo stile della sua arte, che ha saputo mantenere un livello di riconoscibilità unico per oltre cinquant'anni di carriera. Questo volume non si propone come un catalogo esaustivo delle opere di Gioli, ma si concentra sull’analisi del suo cammino artistico, restituendo la ricchezza di un periodo storico spesso trattato, ma poco esplorato nei suoi dettagli più significativi. Il libro mette in luce l'influenza delle grandi Esposizioni nazionali e internazionali, il fermento delle riviste d'arte e la rete di relazioni con artisti e intellettuali che hanno segnato la sua carriera.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Ufficio stampa

