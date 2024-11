Il primo Bilancio di Sostenibilità di Giorgio Tesi Vivai

Giorgio Tesi Vivai, una delle aziende vivaistiche leader in Europa per produzione di piante ornamentali, dimensione e superficie coltivata, è orgogliosa di annunciare il completamento del suo primo Bilancio di Sostenibilità. Questo documento rappresenta un importante traguardo per l'azienda, sottolineando il suo impegno verso pratiche aziendali responsabili e sostenibili.

Nel contesto di un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali, Giorgio Tesi Vivai ha intrapreso un percorso che integra i fattori della sostenibilità all’interno delle strategie aziendali, attribuendo particolare enfasi all’ambiente, alle persone e all’etica nella conduzione del business.

Questo Report non vuole essere un resoconto dei progressi sviluppati in 50 anni di vita, ma ha l’ambizione di assumere un ruolo di guida nell’affrontare le sfide e nel cogliere le opportunità che si presenteranno in futuro, mantenendo sempre vivi e attuali i valori dei suoi fondatori che hanno lasciato un segno indelebile della cultura aziendale.

“Con il Bilancio di Sostenibilità, vogliamo dimostrare che è possibile integrare la crescita economica con un forte impegno verso l’ambiente e la società,” ha detto Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Vivai. “Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende del settore a pubblicare un documento di questo tipo e speriamo di ispirare altri a seguire il nostro esempio.”

Al fine di renderlo disponibile a tutti gli stakeholder, il Report di Sostenibilità 2023 è pubblicato sul nostro sito web, raggiungibile dal seguente link: https://www.giorgiotesigroup.it/it/giorgio-tesi-group/sostenibilita/.

Nota metodologica

Il report di Sostenibilità pubblicato da Giorgio Tesi Vivai è un documento predisposto su base volontaria che ha l’obiettivo di condividere con gli stakeholder i risultati raggiunti, gli impatti generati e gli impegni assunti per il futuro, relativamente alla dimensione della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e dell’etica nella governance dell’impresa. Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente documento si riferiscono all’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2023 e sono relativi alla Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S.. Il Report si ispira ai Global Reporting Initiative (Principi GRI), definiti dal Global Reporting Initiative (GRI), nelle ultime versioni disponibili di ciascuno standard; sono inoltre presi a riferimento i framework definiti da altri standard setter, il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l’International Business Council (IBC) del World Economic Forum e le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali, oltre che le best practices a livello nazionale e internazionale in materia di reporting di sostenibilità. I temi trattati nel Report sono quelli considerati più importanti in relazione al settore e all’attività svolta dalla società.

