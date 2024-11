L'Use Rosa Scotti non soffre di vertigini: quinta vittoria su cinque trasferte

La splendida cavalcata prosegue. A Torino l’Use Rosa Scotti ha centrato la quinta vittoria su altrettante trasferte, nel totale la settima su otto partite che, tradotto in classifica, vuol dire secondo posto solitario dietro la corazzata Galli. Per chi guarda la classifica con un occhio solo c’è naturalmente tanta legittima soddisfazione ma anche consapevolezza che in questa fase conta più continuare a lavorare sulle situazioni che sono da migliorare che non cullare sogni di gloria.

Coach Alessio Cioni parte proprio da qui. “Tanti alti e bassi a Torino – attacca – siamo sempre state avanti ma senza mai riuscire davvero a chiuderla contro un avversario che ha saputo sempre ricucire lo strappo. Nei momenti nei quali potevamo dare il colpo decisivo abbiamo commesso degli errori difensivi evitabili lasciando a loro situazioni di tiro aperte che solitamente non concediamo. Quindi questo è un aspetto sul quale dobbiamo essere più attente e lavorarci”. “Alla fine – prosegue – siamo comunque riuscite a portare a casa una partita complicata e quindi siamo soddisfatti. Sapevamo di affrontare una fase dove potevamo fare punti ma non era così scontato e le ragazze sono state brave a prendere più punti possibili perché ora entriamo in un ciclo di ferro. Sabato iniziamo con Broni in casa il ciclo delle ultime cinque giornate che affrontiamo con tanti punti in cascina e con la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutte. Direi che siamo pronte per questo finale di girone di andata nel quale cercheremo di proseguire nel nostro periodo di crescita”.

