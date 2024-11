San Rossore, auto in sosta vietata bloccano i bus

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari di autoveicoli privati che, nel pomeriggio di domenica 24 novembre, sostavano in divieto di sosta lungo via Cascine Vecchie (strada a senso unico), interrompendo lo svolgimento del consueto servizio di trasporto pubblico locale su gomma della linea 26.

Raggiunta la zona intorno alle 14.50, l’autista ha avvertito la Sala Radio dell’impossibilità di raggiungere le fermate in località San Rossore, causa veicoli privati in sosta lungo la strada. Sono stati avvertiti anche Carabinieri e Polizia Municipale: la corsa delle ore 15.50 è rimasta bloccata; dopo l’intervento della Polizia Municipale il bus di at è stato scortato, in senso vietato, fino alla seconda fermata così da raggiungere gli utenti in attesa.

La corsa successiva, quella delle ore 16.50, grazie al supporto dato dal personale di at al collega autista alla guida, ha potuto fare manovra in retromarcia e quindi raggiungere a piedi gli utenti in attesa alla fermata per informarli dell’impossibilità di raggiungerli con il bus. Nonostante le difficoltà, nessun utente è rimasto a piedi.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

