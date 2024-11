Sequestrarono due anziani per rapinarli: arrestati due ventenni. Avrebbero agito anche in altre zone d'Italia

A gennaio, a Sinalunga, due giovani di 20 e 21 anni si sono introdotti in un appartamento per commettere un furto, trovandosi però di fronte una coppia di anziani presenti in casa. Per portare a termine la rapina, i malviventi hanno sequestrato i coniugi, rinchiudendoli nella camera da letto, e hanno rubato vari monili in oro.

Le successive indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare i responsabili e di raccogliere prove che li collegano non solo a questa rapina, ma anche ad altri furti in appartamenti nelle province di Firenze, Prato, L'Aquila, Viterbo e Roma. Sulla base delle evidenze raccolte, la procura della Repubblica di Siena ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri con l'arresto dei due giovani.

Notizie correlate