Torna l'iniziativa 'Dillo alla Lega' a Fucecchio

La Lega torna in piazza domani 27 novembre a Fucecchio con l'iniziativa 'DILLO ALLA LEGA', momento di confronto della Sezione locale del Carroccio con la cittadinanza, per portare avanti le istanze del territorio. Una postazione dove sarà presente tra gli altri, il Segretario di Fucecchio e Vicesegretario Provinciale di Firenze, Marco Cordone, sarà collocata dalle ore 9,15 alle 13,15 in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale fronte Bar Giuliano. In merito, lo stesso Cordone dichiara:"Ci sono buone probabilità che le funzioni della Polizia Municipale, tornino ad essere gestite in primis dai Comuni dato che la Regione Toscana, sembra voglia levare questa funzione alle Unioni dei Comuni per riportarla sotto la guida diretta degli Enti locali, nella fattispecie del Comune di Fucecchio. Pertanto, sempre in maniera costruttiva, chiediamo che l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Emma Donnini, si attivi prontamente nei confronti della Regione Toscana affinché ciò si realizzi. Come abbiamo detto tante volte, Fucecchio per quanto riguarda i temi della Sicurezza,e' un territorio con dinamiche complesse, sia appartenenti al Comprensorio del Cuoio e della Pelle che all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e pertanto, secondo noi, necessita di un Corpo di Polizia Municipale piu' consistente (almeno una ventina di unità), a disposizione del Sindaco Emma Donnini e dell'Assessore competente, Marco Padovani ".-

Fonte: Ufficio stampa

