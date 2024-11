Violenza di genere, incontro a Fucecchio con Roby Facchinetti

La musica come strumento per contrastare la violenza di genere. E’ quello che ieri, lunedì 25 novembre, hanno toccato con mano gli studenti delle classi terze della scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio, protagonisti di un incontro online con Roby Facchinetti, cantante, musicista e fondatore dei Pooh nonché autore, insieme al collega e amico Valerio Negrini, del brano “Il silenzio della colomba", dedicato alla storia di una ragazza vittima di un abuso sessuale. All’incontro, tenutosi al teatro Pacini e curato dalla professoressa Laura Sferrazza, laureata presso l’istituto Mario Sturzo di Piazza Armerina (En) proprio con una tesi sui Pooh, sono intervenute la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e la dirigente scolastica Angela Surace.

“Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di realizzare questa giornata – commenta la professoressa Sferrazza -. A partire da tutte le donne che ho conosciuto lungo la mia strada, a Roby Facchinetti, un artista ma ancor prima un uomo dal cuore immenso, alla sindaca Emma Donnini, che ha creduto in questo progetto, e all’intera giunta comunale, in particolare all’assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei. Un sentito grazie alla dirigente scolastica Angela Surace, che ci ha permesso di arricchire il nostro istituto con questa lodevole iniziativa, a tutti i miei colleghi, al personale ATA, ai collaboratori scolastici e amministrativi, al DSGA per averci permesso di lavorare in un ambiente sereno e accogliente e al direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di San Miniato Francesco Faraoni. Ed infine il mio grazie agli “Amici per sempre”, la cover dei Pooh, conosciuti per caso in una serata d’estate toscana e disponibilissimi a suonare e cantare oggi insieme a noi, e non per ultimo un grazie immenso ai miei alunni, con i quali mi sono commossa e con cui spero di realizzare ancora tante belle iniziative come questa”.

