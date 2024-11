'Alice' in scena al Teatro Verdi di Santa Croce

Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, si avvia alla conclusione con l’ultimo spettacolo in programma venerdì 29 novembre.

In scena la compagnia Fratelli di Taglia, che presenta Alice, con Giovanni Ferma e Marina Signorini. Alice è un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti. Tutto comincia con una caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti a metà tra il sogno e il gioco. A differenza di tante favole scritte in quel periodo (siamo a metà del 1800) questa storia non ha una morale, bensì è un inno alla fantasia e al sogno. Ed anche nella nostra trasposizione teatrale Alice vive di fantasia pura.

La rassegna è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

