Alstom celebra il centenario dello stabilimento di Firenze

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha celebrato oggi il centenario dello stabilimento di Firenze e il suo importante contributo allo sviluppo del segnalamento ferroviario in Italia.

Durante l'evento è stato presentato il piano di investimenti per l'intera attività di Segnalamento in Italia, che ammonta a oltre 2 milioni di euro all'anno per i prossimi due anni. Questo piano è finalizzato all'implementazione di nuove tecnologie all'interno dei laboratori e nelle aree produttive dei quattro siti italiani. Inoltre, grazie alla crescente attività nei settori Digital, Infrastructure e Signalling, nel corso del 2024, oltre 100 nuovi dipendenti sono entrati a far parte dell'azienda. Attualmente, sono aperte circa 60 posizioni in ambiti quali Ingegneria, Supply Chain, Industrializzazione, Produzione e Project Management.

All’evento hanno preso parte Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Andrea Giorgio Assessore con Deleghe a Mobilità e Viabilità, Tramvia, Transizione ecologica, Sicurezza urbana e Polizia municipale della Città di Firenze, Stefano Franchi, Direttore Generale di Federmeccanica e Stefano Bettini, Vicepresidente di Federmeccanica.

Qui pagina web dedicata alla mostra e storia sito: https://www.alstom.com/it/100-anni-del-sito-alstom-di-firenze

A questo link le foto relative all’evento di questa mattina (in aggiornamento), di business e management: https://alstom.canto.global/b/IGMST

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate