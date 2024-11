Castelfranco di Sotto si prepara al Natale con 'Viale Italia in Piazza'

Domenica 1 dicembre 2024, Piazza Lelio Basso a Castelfranco di Sotto si trasformerà in un magico villaggio natalizio con l’evento organizzato da Noi di Viale Italia APS in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la compartecipazione di Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L'evento, in programma dalle 14.30 alle 18.30 di domenica primo dicembre, è stato presentato nelle sale del municipio, alla presenza del sindaco Fabio Mini, dell'assessore alle attività produttive Pino Calò, del presidente di Area Vasta Confcommercio Alessandro Simonelli, della vicepresidente e della tesoriera di Noi di Viale Italia APS, Marzia Cervetti e Manuela Marinai, e del responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Il sindaco e l'assessore hanno sostenuto con convinzione l'iniziativa. “Il comune ci sarà", ha assicurato Mini, "siamo molto contenti. Dopo avervi visti lavorare in questi anni devo ammettere che non è più l'amministrazione comunale a fianco dell'associazione, ma in realtà è l'associazione a fianco dell'amministrazione nel percorso di rilancio del paese e del suo tessuto commercio, nel senso che a questo punto noi amministratori non possiamo più prescindere da questa collaborazioni nell'interesse del paese”.

Perfettamente d'accordo l'assessore Calò: "L'amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di favorire e valorizzare le iniziative dei commercianti, che portano valore aggiunto e vitalità al paese. Siamo vicini a questo tipo di iniziative e ci auguriamo che possano essere congiunte anche con altre associazioni presenti nel territorio. Quello che dico lo abbiamo dimostrato con i fatti sostenendo anche economicamente l'iniziativa di viale Italia. Il futuro deve esser quello di fare poco a poco sempre qualcosa di più e di meglio. Questo lo vediamo come un inizio e uno sprone a fare sempre di più per queste iniziative che non riguardano solo il periodo natalizio”.

Il pomeriggio del primo dicembre è ricco di divertimento per i più piccoli:La Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare il loro beniamino natalizio; Il mercatino della scuola, un’opportunità per scoprire creazioni artigianali e sostenere iniziative scolastiche; Spettacoli di illusionismo, per regalare magia e stupore a tutti i presenti; Performance di giocoleria e giochi con il fuoco, per un’esperienza coinvolgente e spettacolare.

"L'Associazione Noi di Viale Italia è un gruppo che riesce ad ottenere molto anche con pochi mezzi" ha sottolineato il presidente di AreaVasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. Il loro entusiasmo e la loro forza è ammirevole. Grazie anche all'amministrazione comunale che condivide le iniziative dei commercianti, nonché a Terre di Pisa e a Camera di Commercio che hanno sostenuto questa azione per la socialità e vivibilità di tutto il paese".

Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali possa creare un momento di festa e partecipazione, valorizzando la comunità e il tessuto commerciale del territorio.

Ne ha parlato Manuela Marinai, tratteggiando la volontà e l'impegno degli imprenditori nel tenere vivo il commercio di vicinato e con esso la vivacità di Castelfranco. "Il rinnovamento dipende da noi, dalla nostra professionalità, ospitalità e unità. Ringraziamo chi ha creduto in noi, tra cui il Banco Fiorentino che ha supportato 'Viale Italia in piazza'".

Hanno concluso la vicepresidente di 'Noi di Viale Italia' Marzia Cervetti e il responsabile di zona della Confcommercio Luca Favilli.

"La nostra associazione", ha ricordato Cervetti, "è nata nel 2018 per portare luce sul viale. E' stata una scommessa, e la risposta di imprenditori e cittadini è stata sensazionale. Quest'anno saremo in piazza Lelio Basso". L'associazione ha annunciato un'ulteriore iniziativa che partirà l'8 dicembre per premiare chi compra nei negozi di vicinato, e che porterà all'estrazione di buoni acquisto.

Favilli ha sottolineato le capacità e la determinazione di 'Noi di Viale Italia' e ha confermato l'affiancamento di Confcommercio Pisa per le prossime iniziative.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, seguite le pagine social su Facebook Noi di Viale Italia APS e Instagram @vialeitaliainstrada.

