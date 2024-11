A Certaldo arriva il Natale con cinque weekend pieni di sorprese ed allegria

Dal 1 dicembre il paese si ritrova e accoglie i visitatori in una rinnovata Piazza Boccaccio, il Sindaco Campatelli:" Il primo Natale nel centro storico recuperato, nuovo spazio di socialità per tutti"

Sarà un Natale davvero unico e speciali quello di Certaldo, per la prima volta in una piazza Boccaccio completamente rinnovata dopo decenni che punta a diventare la nuova agorà dei certaldesi ma anche il luogo dove accogliere i visitatori per fare sentire tutti a casa in un’atmosfera familiare perché, come recita lo slogan “A Certaldo puoi… vivere il Natale!”.

Se il fulcro degli eventi sarà tra piazza Boccaccio e Via 2 Giugno a partire dal 1 dicembre (la Piazza riaperta in gran parte già adesso e un’altra parte nei prossimi giorni, per riaprire del tutto a inizio 2025, così come via 2 giugno), gli eventi però si svolgeranno anche, dal 6 dicembre, al Centro I Macelli, con “La cittadella dei libri” e ovviamente in Certaldo Alto, dove dal’8 dicembre apriranno per l’immancabile tour i presepi artistici e la rassegna dei presepi delle scuole, visitabili come sempre fino all’Epifania.

Durante la presentazione di oggi, in Municipio, alla presenza di decine di associazioni e commercianti, Simone Scardigli, vicesindaco con delega allo sviluppo economico ha detto: “Finalmente è tempo del Natale a Certaldo, sarà l’occasione per il rilancio, all’insegna della qualità, della passione, con tutti come protagonisti. Sarà l’occasione per stare tutti insieme e promuovere la nostra nuova piazza come luogo di socialità e accoglienza”. Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa, ha sottolineato che: “E' già bello il fatto di esserci e di esserci tutti, poi con questo Natale si va a creare una cornice luminosa di livello e di bellezza, una ripartenza, che potrà diventare per un comune turistico come Certaldo anche un’occasione per allungare la stagione”

Cinque weekend tematici, che avranno il loro fulcro appunto in piazza Boccaccio e via 2 giugno, sempre diversi, ma carichi di soprese ed emozioni.

Si inizia domenica 1 dicembre con "Luci e melodie" una domenica incentrata sull'accensione dell'albero in piazza Boccaccio, la presenza di auto d'epoca per l'occasione tirate a lustro in chiave natalizia, dalle ore 16 poi la musica itinerante con una strette band guidata da un violinista in giro per il centro e l'esibizione della scuola di danza "Crescendo". Alle ore 17.30 l'accensione dell'albero e poi i cocktail di Salotto Negroni e le "Scatole di Natale" di AVIS.

Sabato 7 dicembre la giornata "HO HO HO!" con dalle ore 9.00 il Mercato "Artigiani e non solo, dalle ore 16 i Laboratori per bimbi dell'associazione Ohana. Dalle ore 17:15 la sfilata dei Babbi Natale.

Domenica 8 dicembre sarà invece la giornata dei presepi con "Presepi, suoni e sapori", fra la parte bassa del paese e il borgo medievale di Certaldo Alto. In piazza Boccaccio e via 2 giugno dalle ore 14:30 Cantucci, vin santo e vin brulè in collaborazione con I Rioni ed Elitropia, mentre dalle ore 15.30 il musical Natalizio a cura di "Officina dell'arte”, la postazione musicale Jazz di Polis e le "Scatole di Natale" di AVIS. In Palazzo Pretorio dalle ore 15 e poi in vari luoghi di Certaldo Alto, inaugurazione dei Presepi (a cura dell'Associazione Centro storico Certaldo Alto e degli Istituti scolastici)

Sabato 14 è tempo di "Volontariato in festa", con la Festa del Volontariato, il mercatino "Arte e Gusto❞, la Casa di Babbo Natale a cura di Croce Rossa Italiana e le note di Tony Saggese live music.

Musica e gusto protagoniste anche domenica 15 con "Concerto & Delizie", dalle ore 9.00 c'è Dolce Natale (pasticceria e prodotti locali), e a partire dalle ore 15.00 interventi teatrali, musicali e gospel a cura di Associazione Polis, l'esibizione scuola di danza "Crescendo" (Hip Hop e Moderno). Dalle ore 16 e ore 18 le "Bolle di sapone” con Letizia Livornese, la Casa di Babbo Natale a cura di Croce Rossa italiana e le "Scatole di Natale" di AVIS.

Sabato 21 a tempo di musica con "Ballando con Babbo Natale", dalle ore 15 le "Favole a merenda" a cura di Ipotesi teatrale e alle ore 16 la Baby Dance con Associazione Ohana.

Domenica 22 poi, per la prima volta nella piazza Boccaccio rinnovata e ampliata nella sua superficie, la "Fiera di' Boccaccio" ovvero il grande mercato in centro come una volta, con decine e decine di banchi di ogni categoria merceologica ma con un'attenzione speciale al Natale. Immancabili poi come ogni domenica le "Scatole di Natale" di AVIS.

Gli eventi torneranno poi lunedì 6 gennaio 2025 con "L'Epifania tutte le feste porta via", la classica Befana in Piazza a cura di associazione Pro Certaldo, alle ore 15.30.

A questi eventi in centro, cui si aggiungono i mercatini di beneficenza sempre aperti nella Saletta di Via 2 Giugno, si devono poi aggiungere i presepi visitabili nel borgo medievale dal giorno 8 dicembre e nella propositura di San Tommaso dal 25 dicembre e un altro evento particolare. Dal 6 dicembre infatti e per tre weekend, il Centro I Macelli in piazza dei Macelli ospiterà "La cittadella dei libri", mostra mercato di editoria a cura di Federighi Editori, con laboratori per bambini e per le scuole, incontri, letture, eventi natalizi e altro ancora.

“Abbiamo scelto come slogan A Certaldo puoi… vivere il Natale, perchè finalmente è così, possiamo fare un bel Natale - dichiara Enrica Giglioli, Presidente CCN ConCertaldo - siamo molto orgogliosi e crediamo in questo progetto, con l’obiettivo di continuare e ingrandirci, commercianti e associazioni insieme”.

Clara Conforti, Assessore alla Cultura, ha ricordato che: “Il Natale a Certaldo è davvero ricco perchè oltre al centro abbiamo i presepi in Certaldo Alto, una tradizione che attira sempre visitatori e turisti, e una piacevole conferma, da pochi anni, che è “La Cittadella dei libri”, laboratori, incontri con scuole e bambini, cultura, intorno ai libri e all’editoria per condividere storie ed esperienze al Centro I Macelli grazie a Federighi editori."

Gli eventi sono organizzati da Comune di Certaldo, Centro Commerciale Naturale ConCertaldo, Confesercenti. In collaborazione con Croce Rossa Italiana, Misericordia di Certaldo, Polis, Pro Loco Certaldo, Ass. Centro storico Certaldo alto, Ass. genitori, Ass. genitori ragazzi disabili, Ass. Ohana, AVIS Certaldo, Amici a 4 zampe, Anthos, Auser verde, Elitropia, Rioni, Istituto comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Officina dell'arte, Ipotesi Teatrale, Scuola danza Crescendo, Federighi Editori, Salotto Negroni, Cassia Corse 264 storica.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Certaldo

