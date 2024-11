Benemerenza civica a Cambi: se ne parla in Consiglio a Montopoli

È convocato per domani, giovedì 28 novembre alle 19, il consiglio comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale

Questi i punti all'ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2024

3 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 04 NOVEMBRE

2024 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”

4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA1, LETT. A D.LGS. 267/2000

5 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 -2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE

6 RIPRISTINO PATTO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI MONTOPOLI V/A E IL COMUNE DI VALBONNE (FRANCIA)

7 CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA CIVICA A CARLOTTA CAMBI. APPROVAZIONE

8 GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E PROPOSTA DI NOMINA AL SINDACO

9 ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO "LINDA VANNI SINDACA - INSIEME PER MONTOPOLI" AD OGGETTO: "DIFENDIAMO I DIRITTI E IL DIRITTO - GIORNATA DEI DIRITTI UMANI 10 DICEMBRE 2024

