Fermato ubriaco alla guida, aggredisce i carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio del 26 novembre a Pisa nei pressi di Cisanello un uomo con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito i militari operanti. Trovato alla guida della sua auto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 2,09 g/l, ben 5 volte oltre il limite consentito per legge, ha reagito in modo violento quando i carabinieri lo hanno fermato.

Dopo averli insultati, ha tentato di impedirgli di far rimuovere il veicolo. Nonostante la violenta reazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo senza riportare ferite. Condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti, da cui emergeva anche che si era messo alla guida pur avendo la patente scaduta di validità e mai rinnovata, è stato arrestato e si trova ai domiciliari.

