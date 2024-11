Giannoni risponde a 'Insieme per Santa Croce': "Nessuna lezione di democrazia da minoranza"

Dopo le polemiche del gruppo Insieme per Santa Croce sull'assenza del sindaco Roberto Giannoni alla prima seduta delle Commissioni consultive comunali convocate ieri in sala del Consiglio comunale a Santa Croce sull'Arno, il primo cittadino risponde con una nota:

"Mi sorprende che un mio impedimento abbia potuto far pensare che sottovaluto i processi democratici e partecipativi. In particolare le commissioni consultive tematiche. Le ho condivise e le ho potenziate aumentando il numero, nell'idea di rispondere a quell'impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, ovvero aumentare la partecipazione civica alla vita democratica. Non solo sono stato io come sindaco, che ho invitato le commissioni a riunirsi per la prima volta in consiglio comunale perché non avessero difficoltà a reperire un luogo. In merito alla mia assenza alla serata in cui si sono riunite per la prima volta, mi dispiace, non era mio intento non partecipare, anzi non avevo delegato nessuno proprio perché volevo esserci personalmente, ma purtroppo un impedimento personale dell’ ultimo minuto mi ha trattenuto a casa. I tempi tecnici per delegare un assessore non c'erano e per questo ho mandato il mio segretario, non perché fosse una surroga o una delega, ma semplicemente perché potesse ,vista la mia assenza, aiutare i commissari, quanto meno negli adempimento formali, come le verbalizzazioni. Quindi mi posso scusare e lo faccio con tutti commissari per la mia assenza, causata da un problema personale ripeto, ma il mio impegno e la mia disponibilità anche nell'aprire il municipio alle commissioni territoriali sono testimonianza della mia buona fede verso l'istituzione e verso le persone. Detto questo però mi fa un po' sorridere la polemica imbastita dall'opposizione, forse sarebbe bastato chiedere perché non c'era il sindaco e si sarebbe chiarito subito tutto".

“Mi fa altresì sorridere la lezione di democrazia che cerca di impartire la minoranza in materia di democrazia partecipativa e rispetto dei processi democratici. Proprio da loro non me lo sarei aspettato, forse se in passato avessero prestato più attenzione alla democrazia partecipativa della collettività la storia sarebbe andata diversamente”.

