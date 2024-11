Donano una poltrona per terapie all'Ospedele del Mugello in memoria del loro figlio scomparso

Un gesto di grande sensibilità e generosità ha arricchito il reparto di Oncologia dell'Ospedale del Mugello: la famiglia Curcio ha donato una poltrona per terapia in memoria del figlio Samuele, scomparso un anno fa. Un ricordo tangibile che unisce amore e gratitudine, condiviso con un reparto che ha accompagnato Samuele durante il suo percorso.

La poltrona-lettino multifunzione, tecnologicamente avanzata, si rivela preziosa per prelievi e terapie. Dotata di quattro motori elettrici, permette di regolare posizione e altezza, garantendo comfort per il paziente e facilità per il personale medico. Completata da accessori specifici per le terapie, rappresenta un miglioramento importante per il reparto.

Valentina Fabbroni, direttrice dell'Oncologia del Mugello, ha espresso profonda riconoscenza:

"Ringrazio la famiglia Curcio per il dono che contribuisce a rendere l’ambiente più confortevole e accogliente. È un aspetto fondamentale per chi affronta terapie oncologiche. Io e il team infermieristico conserviamo un bellissimo ricordo di Samuele: un ragazzo positivo, gentile, che ha sempre affrontato le difficoltà con il sorriso. È rimasto nei nostri cuori, e la famiglia può essere orgogliosa del coraggio e della dignità con cui ha vissuto il suo percorso."

Un dono che non è solo un aiuto concreto, ma anche un simbolo di affetto e memoria, a testimonianza del legame speciale tra Samuele, la sua famiglia e il personale del reparto.

