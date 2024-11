"Rifiuti, degrado e vegetazione incolta nel parcheggio", FdI Empoli presenta un'interrogazione

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, rappresentato dal Capogruppo Cosimo Carriero, e dai Consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco e agli assessori competenti per richiamare l'attenzione sulla grave situazione di abbandono e degrado del parcheggio situato tra via Giambattista Vico e il “nuovo parcheggio” che fa angolo con via dei Cappuccini, che mette ad alto rischio la sicurezza e la vivibilità della comunità empolese.

Cosimo Carriero, capogruppo di Fratelli d’Italia, dichiara: "La situazione di degrado e abbandono di questo parcheggio, che ospita rifiuti speciali alcuni dei quali molto pericolosi come siringhe e bottiglie di vetro, è inaccettabile. L'area si trova vicino a servizi essenziali come il polo USL ed anche ad aziende importanti dove lavorano molte persone, ed è molto frequentata da persone di tutte le età, eppure l'incuria mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini. La nostra richiesta al Comune è chiara: si intervenga subito per riportare decoro e sicurezza in un punto strategico della città."

Francesca Peccianti aggiunge: "L’incolta vegetazione che invade i marciapiedi circostanti e sovrasta le abitazioni limitrofe, in particolare il civico 106 di via dei Cappuccini nella parte posteriore, crea disagi crescenti per i residenti. Alcuni cittadini sono stati costretti a intervenire autonomamente per liberare le aree. È necessaria una manutenzione costante del verde per rendere fruibile e sicuro uno spazio pubblico che dovrebbe essere curato e rispettato e non essere ridotto a discarica."

Danilo Di Stefano sottolinea: "La presenza notturna di individui in stato di alterazione da alcol o stupefacenti ha trasformato l'area in un luogo di pericolo e degrado, compromettendo il benessere e la tranquillità della comunità. Chiediamo al Sindaco di valutare l’installazione di un sistema di monitoraggio e di prevedere pattugliamenti regolari per prevenire ulteriori episodi di inciviltà e garantire la sicurezza dei cittadini."

Cosimo Carriero conclude: "La nostra interrogazione vuole essere una sollecitazione concreta a risolvere il problema e a promuovere una gestione ordinata degli spazi pubblici. Empoli merita aree decorose e sicure per tutti. Chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione di intervenire con urgenza per bonificare la zona e stabilire una regolare manutenzione dell’area. Di fronte a questo grave stato di abbandono, è evidente una carenza da parte del Comune nella gestione e nella tutela degli spazi pubblici. Come Fratelli d'Italia, continueremo a denunciare il degrado e a monitorare costantemente la situazione, pronti a collaborare al massimo con l’Amministrazione per ristabilire il decoro e la sicurezza che Empoli e i suoi cittadini meritano. L’immobilismo non è più tollerabile; chiediamo un intervento immediato e incisivo."

I consiglieri di Fratelli d’Italia restano a disposizione per qualsiasi azione costruttiva, e si dichiarano pronti a collaborare per una soluzione che garantisca finalmente ai cittadini di Empoli un ambiente sicuro e dignitoso.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate