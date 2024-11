Soccorsi a Firenze per un uomo caduto nell'Arno: il recupero dei Vigili del Fuoco

Soccorso a Firenze nel tardo pomeriggio di oggi per un uomo caduto nell'Arno. Sul posto, intorno alle 18.35, sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di terra e il nucleo sommozzatori. Per verificare le condizioni di salute dell'uomo, che nel frattempo era riuscito a raggiungere l'argine, un sommozzatore è stato fatto scendere su corda. Giunta sul posto anche l'autoscala con la quale è stato effettuato il recupero, la persona riportata in strada è stata consegnata infine al personale sanitario per gli accertamenti del caso.

