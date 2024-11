Visita guidata al Bosco di Montopoli. Unicoop Firenze, il Comune di Montopoli e Legambiente hanno organizzato per sabato 30 novembre una doppia visita guidata per conoscere il Bosco di Montopoli il primo bosco biosostenibile e partecipato d'Italia, nato su un ex terreno industriale bonificato.

Le visite avranno un momento in aula, costruita con materiale sostenibile, per poi dedicarsi alla conoscenza del bosco con le esperte guide di Legambiente.

Si tratta di una sorta di anteprima rispetto a quanto avverrà a primavera, quando riprenderanno le visite delle scuole e dei soci Coop. Una data, quella del 30 novembre, pensata principalmente per i cittadini e le cittadine di Montopoli che avranno così modo di scoprire la trasformazione di un'area che hanno visto cambiare sotto i loro occhi, giorno, dopo giorno.

Dal cemento a un’oasi verde: su 6 ettari di terreno, a Montopoli sono stati piantati 3000 nuovi alberi che, secondo le stime, in 10 anni potranno assorbire 170 tonnellate di CO2 e una mole consistente di altri inquinanti (polveri fini, ossido di azoto, ecc), mentre, a 20 anni, il “risparmio” di CO2 sarà di 600 tonnellate e a 30 anni di 1400 tonnellate.

Nell’esperienza dei visitatori, il bosco si propone quindi, come un vero e proprio esperimento in campo aperto dove toccare con mano il tema della sostenibilità e riflettere sulle azioni positive che l’uomo può fare per invertire la rotta della crisi climatica.

Piantare alberi è la più semplice ed efficace e il bosco di Montopoli ne dà prova attraverso gli studi e le rilevazioni in corso; nel bosco, infatti, è stato installato un sistema di monitoraggio e mappatura che permette di valutare l’evoluzione del bosco e quantificare i benefici ambientali che questo apporta all’ambiente circostante.

Dall’inaugurazione ad oggi, il bosco ha accolto la visita di 100 classi delle scuole secondario di primo grado delle sette province toscane, accompagnati dai propri insegnanti e dagli educatori delle cooperative Meta, Koiné e Arancia Blu. Da primavera 2025 il bosco riaprirà le porte alle scuole, con la visita di altre 50 classi, di cui 30 provenienti dai Comuni di Montopoli in Val d’Arno, Cascina e dal territorio della Valdera.

Fonte: Ufficio stampa

