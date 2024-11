Avrebbe abusato di una 12enne sfruttando amicizia con i genitori: 40enne a processo

Un 40enne residente nella Provincia di Firenze è finito sotto inchiesta perché accusato di aver abusato di una ragazzina di 12 anni dopo averla avvicinata sfruttando il rapporto di amicizia con i genitori. L'accusa è di violenza sessuale aggravata, vista l'età della vittima e l'avvio degli accertamenti.

Il caso sarebbe emerso nei giorni scorsi, con la richiesta di incidente probatorio notificata dalla procura fiorentina per sentire, in forma protetta, la minore.

Da quanto emerso i casi di abuso sarebbero avvenuti tra ottobre del 2023 e il giugno scorso. A raccogliere le confidenze della giovanissima sarebbe stato il padre che ha accompagnato la figlia in caserma per denunciare. L'udienza è fissata per il 19 dicembre.

