Accessi impropri in immobili a Empoli: intervento di municipale, polizia e vigili del fuoco

A Empoli la polizia municipale, la polizia di stato e i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo in due immobili sfitti che si affacciano su piazza Guido Guerra e sul parco Mariambini. Il servizio è avvenuto su richiesta dei proprietari, presenti all'intervento.

È stato fatto un sopralluogo e i locali sono risultati vuoti, come riportano dal Comune di Empoli. Per accedere a uno di questi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli perché l'ingresso al pian terreno era stato 'bloccato' dall'interno. È in corso la chiusura degli accessi per evitare ingressi impropri da parte di estranei, che si sono verificati in passato come da segnalazione.

A questi interventi ne seguiranno altri, scrivono dal Comune, "per evitare che questi locali diventino rifugi di senza fissa dimora o estranei che se ne possano servire per lo spaccio di droghe".

Notizie correlate