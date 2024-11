Fermato mentre vendeva 4 dosi di cocaina: arrestato

Nella notte del 26 novembre i carabinieri di Firenzuola hanno arrestato un cittadino albanese colto in flagrante mentre cedeva 4 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Durante le verifiche, sono stati trovati 1.000 euro in contanti, considerati proventi di attività illecite. Dopo la convalida dell’arresto, all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Resta valido il principio di presunzione d’innocenza fino a una sentenza definitiva.

Notizie correlate