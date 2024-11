Furto in auto e in appartamento: denunciato un 40enne a Rosignano Solvay

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato in stato di libertà, in quanto gravemente indiziato di vari reati, un uomo di origini straniere oltre la quarantina, già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri a seguito di una denuncia di furto ai danni di un’abitazione a Vada presentata dalla vittima. Proprio intorno ai primi giorni del mese di novembre dalla casa erano stati portati via vari oggetti, fra cui anche una bicicletta.

I carabinieri, acquisiti tutti gli elementi indiziari utili, anche avvalendosi di tracce video registrate da sistemi di videosorveglianza della zona, hanno ricostruito la vicenda ed in particolare hanno individuato l’autore responsabile anche di avere sottratto la bici, del valore di circa 250 euro. A distanza di pochi giorni è stata presentata un’altra denuncia ai carabinieri di Rosignano Solvay per informarli del furto ai danni di un’auto in sosta dal cui interno i malfattori avrebbero portato via un portatessere contenente fra varie cose anche una carta prepagata.

I due raid, apparentemente distinti per tempistiche e località, a seguito delle approfondite indagini sarebbero risultate essere il risultato dell’operato di un unico autore. In particolare, sarebbe emerso che i prelievi effettuati con la carta prepagata rubata presso un distributore automatico della zona erano stati eseguiti dalla stessa persona. A suffragare le ipotesi hanno contribuito anche le tracce video registrate dalle videosorveglianze della zona.

Decisiva nella intera ricostruzione di entrambe le vicende è stata la conoscenza del territorio dei militari di Rosignano Solvay che hanno così potuto mettere a sistema tutti gli spunti acquisiti, identificando il sospettato autore, peraltro già noto e gravato da precedenti analoghi in materia di reati predatori.

L’indagato sarà chiamato a rispondere in merito a condotte di reato per furto in abitazione, furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Notizie correlate