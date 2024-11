Kit della raccolta differenziata in tabaccheria: dove ritirarlo a Vinci

Dal 27 novembre 2024 è possibile ritirare i sacchi per la raccolta del multimateriale e quelli sanitari nelle tabaccherie che hanno aderito all’accordo fra Alia e Fit (Federazione Italiana Tabaccai).

Nel territorio comunale di Vinci, i tabaccai che offrono questi servizi sono due: la Tabaccheria Cinelli in Piazza L. Da Vinci 7 nel Capoluogo (davanti al Comune) e la Tabaccheria Rossi, all’interno del Bar Ariston, in Via del Palazzo 97 a Spicchio.

Per il ritiro del materiale è necessario essere titolari dell’utenza Alia, un documento di identità valido e il codice utenza (che si trova nell’account dell’applicazione di Alia, Aliapp) o nell’ultima bolletta.

Devono essere trascorsi almeno nove mesi dall’ultima volta che sono stati ritirati i sacchi per il multimateriale, e quattro per i sacchi sanitari.

Sul sito di Alia Servizi Ambientali SpA, al link https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/ritira-il-kit-alia-in-tabaccheria tutte le informazioni necessarie.

Fonte: Comune di Vinci

