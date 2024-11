La lista civica 'Viviamo Capraia e Limite' lancia un Natale Condiviso con l'iniziativa 'Decoriamo Capraia e Limite'

La magia del Natale quest’anno si accende grazie ai cittadini! La lista civica "Viviamo Capraia e Limite" invita tutta la comunità a partecipare a "Decoriamo Capraia e Limite", un’iniziativa pensata per trasformare il nostro comune in uno spettacolo di luci, colori e calore natalizio.

L’obiettivo? Rendere , le case e i cuori di Capraia e Limite un simbolo di condivisione e appartenenza, dimostrando che anche i gesti più semplici possono avere un grande impatto. Come partecipare? È semplice e gratuito! Basta decorare l’esterno ,le finestre o i terrazzi delle abitazioni, dei negozi,scuole, con luci e ornamenti natalizi. Ogni contributo, piccolo o grande, contribuirà a creare un’atmosfera speciale e accogliente per tutti. Perché aderire a "Decoriamo Capraia e limite"?

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo fondamentale dei cittadini, veri protagonisti della nostra comunità. La partecipazione, anche attraverso un piccolo gesto creativo, diventa un simbolo di appartenenza e apertura, un modo per riscoprire il piacere di fare qualcosa insieme. Questo Natale non sarà solo una celebrazione individuale, ma un momento di unione e cooperazione.

Infine come lista civica "Viviamo a Capraia e Limite", vogliamo promuovere questo progetto per far risaltare che siamo una comunità sana e inclusiva, dove ognuno può esprimere la propria creatività e contribuire a un obiettivo comune. Decorare il proprio spazio non è solo un atto estetico, ma un modo per partecipare attivamente alla vita del territorio. L’invito è aperto a tutti: più siamo, più Capraia e Limite diventerà un luogo magico e indimenticabile. La bellezza del Natale non sta solo nelle decorazioni, ma nella capacità di creare un legame speciale tra le persone.

Qualche comune limitrofo ha già proposto questo tipo di iniziativa, e noi da sindaci di questi comuni che incentivano queste cose, prendiamo volentieri spunto e chissà in futuro magari potremmo insieme abbellire e decorare anche i luoghi comuni come la nostra stazione ferroviaria, biglietto da vista del nostro territorio, ovviamente nei modi idonei rispettando le normative vigenti.

Infine un piccolo gesto, come accendere una luce o realizzare qualcosa di creativo legato al tema della pace, potrebbe quest'anno diventare un simbolo del nostro impegno per la risoluzione dei conflitti ancora aperti nel mondo. Certo, i piccoli gesti da soli non possono fermare le guerre, ma possono contribuire a creare una consapevolezza collettiva sul futuro. E questo, di per sé, non è poco. Siate creativi e soprattutto divertitevi nell'addobare nel decorare. Un Natale per tutti, creato da tutti.

Il Capogruppo Viviamo Capraia e Limite

