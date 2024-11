La Piaggio di Pontedera annuncia la cassa integrazione per 1.098 operai

La Piaggio di Pontedera ha annunciato la cassa integrazione per 1.098 operai tra il 2 e il 20 dicembre, a causa dello stop alla produzione in gran parte dei reparti. La sospensione avverrà a scaglioni, con un picco durante le settimane pre-natalizie. I lavoratori interessati appartengono ai settori Due Ruote (698), Meccaniche (306) e Vtl (94).

Simone Bagnoli, delegato Fiom, ha espresso preoccupazione per l’incertezza sui volumi produttivi futuri e per il ricorso frequente agli ammortizzatori sociali, che penalizza i salari e i lavoratori. Ha inoltre sottolineato che la Fiom propone da tempo la riduzione dell’orario di lavoro per garantire occupazione a tutti, ma le aziende preferiscono scaricare i costi sulla collettività attraverso la cassa integrazione. C'è il timore che questa misura possa essere riattivata a gennaio o febbraio.

