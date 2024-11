Al via il progetto "Play District": giovani protagonisti a Barberino Tavarnelle

Rendere i giovani protagonisti del loro percorso di vita, consapevoli e responsabili del ruolo che rivestono nel tessuto della comunità. Con uno sguardo rivolto ai ragazzi e alle ragazze di Barberino Tavarnelle che hanno perso stimoli e interessi verso un qualsiasi obiettivo di studio o di lavoro e stanno attraversando momenti di fragilità. E’ l’obiettivo che si pone il progetto “Play District - Spazio civico di comunità”, una nuova esperienza gratuita rivolta a giovani e adulti dai giovani dai 14 ai 34 anni che intreccia sport, socialità, cultura, ambiente e gastronomia. L’iniziativa, promossa da una rete associativa locale guidata dall’Unione Polisportiva Tavarnelle ASD, in quanto soggetto capofila, in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle, è promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Partecipando ad un bando di rilevanza pubblica, il progetto ha ottenuto l’accesso ad un finanziamento statale pari a 99mila euro.

Il progetto si propone di offrire un ventaglio di opportunità che spazia dalle diverse discipline sportive ai ‘bagni di foresta’, dai corsi di cucina a Km zero alle serate al cinema, ai laboratori di musica e alle passeggiate naturalistiche abbinate alla ricerca delle piante spontanee da trasformare in ricette. Nello specifico i giovani che aderiranno al progetto potranno praticare gratuitamente pallacanestro, karate - brazilian ju jitsu, grappling, ginnastica, tennis, pattinaggio e trekking. Ma oltre allo sport, si potrà usufruire di altre importanti occasioni di socialità e arricchimento personale come le proiezioni cinematografiche all’Olimpia, lezioni di strumento per imparare a suonare, corsi di formazione finalizzate a trasmettere le tecniche di primo soccorso, laboratori di street art, contrasto al bullismo e alle dipendenze tecnologiche e di cucina nonché passeggiate a contatto con la natura ed esperienze di eco trekking.

Tante le associazioni di Barberino Tavarnelle che hanno deciso di unirsi agli obiettivi di inclusione ed educazione allo sport previsti dal progetto elaborato dall’Unione Polisportiva Tavarnelle, con il supporto dell’ufficio Servizi sociali del Comune di cui responsabile è Gilberto Macaluso. La sinergia è stata attivata con le associazioni Le tre e un quarto APS - Azienda ASL Toscana Centro - Associazione Tribecares - Associazione Cinema Olimpia APS - Comune di Barberino Tavarnelle - Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV, Associazione Cinema Olimpia APS - Comune di Barberino Tavarnelle - Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV. E’ così che a Barberino Tavarnelle nascerà uno spazio civico fondato sulla partecipazione sociale con un programma di attività che mira alla crescita sociale di tutta la comunità.

“Il progetto – spiega il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma - ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori”.

“Sono molto orgoglioso – dichiara Antonio Campone, presidente dell’Unione Polisportiva Tavarnelle ASD - del fatto che il progetto abbia colto l’attenzione del Ministero e di Sport e Salute. Il finanziamento potrà determinare ricadute positive sulla comunità, in quanto intende coinvolgere la quasi totalità degli enti del terzo settore del territorio che hanno finalità sociali. Ritengo che lo sport sia di per sé un ascensore sociale ed è importante essere affiancati da una guida che svolga una costante attività di monitoraggio, uno strumento che garantisca e stimoli a procedere nella giusta direzione”. Le attività prevedono il supporto delle assistenti sociali e la presenza di alcuni operatori di sostegno alla disabilità. Per informazioni: Unione Sportiva Tavarnelle ASD - info@polisportivatavarnelle.it. Lo Spazio Civico di Comunità avrà la propria sede in via 4 Novembre a Barberino Tavarnelle.

“E’ un progetto di altissimo profilo sociale – commenta il sindaco David Baroncelli - che, oltre a promuovere uno stile di vita corretto nei giovani, mira a rafforzare la conoscenza reciproca tra le associazioni stimolando la partecipazione e la cultura del volontariato locale, protagoniste ancora una volta di una sinergia estesa e diffusa che punta a prendersi cura attivamente della comunità. L’obiettivo è la diffusione dei valori sociali e formativi dello sport, il rispetto e il dialogo tra le persone di età diversa in una prospettiva di inclusione e sostenibilità”. Lo Spazio Civico durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

