Quasi 4 milioni per le nuove fognature di Forte dei Marmi

Sopralluogo del Sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi e della vice Presidente di GAIA S.p.A., Michela Consigli, presso il cantiere di GAIA a Roma Imperiale che vedrà la realizzazione di 6 km di nuove condotte fognarie e che rappresenta uno dei più grandi interventi per il completamento delle infrastrutture fognarie portato avanti dal Gestore idrico.

Ha dichiatato il Sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi: “Finalmente Roma Imperiale avrà il suo primo vero e proprio tratto di fognatura che metterà fine ad un annosa carenza di smaltimento. Un progetto che interessa circa 6 km di fognatura nella zona compresa tra via XX Settembre e via Nizza, e che andrà a servire 370 utenze. Questo intervento, per il cui investimento ringraziamo GAIA S.p.A., rappresenta un passo importante per qualificare ulteriormente le nostre capacità in ambito ambientale e si inserisce tra le opere strategiche per il miglioramento delle infrastrutture cittadine, con un impatto significativo sulla sostenibilità e sull’efficienza del servizio idrico. Attendiamo con interesse gli sviluppi futuri relativi alla realizzazione della quarta vasca.”

"A Forte dei Marmi sono iniziati i lavori per un investimento di oltre 3,7 milioni di euro, che prevede la realizzazione di 5,7 km di nuova rete fognaria a gravità, 0,5 km di rete fognaria in pressione e due nuovi impianti di sollevamento. Il progetto ha l'obiettivo di potenziare le reti esistenti, migliorando al contempo la qualità delle acque che vengono convogliate in mare, con un importante impatto sulla tutela ambientale e delle acque di balneazione. Inoltre, verranno sostituite le condotte dell'acquedotto e installate nuove saracinesche in punti strategici, per ottimizzare i flussi e ridurre le perdite, nell'ambito di un piano complessivo di miglioramento delle infrastrutture sul territorio." ha dichiarato la vice Presidente di GAIA, Michela Consigli.

L'esecuzione dei lavori sarà pari a 6 mesi per la parte idraulica più altri 25 giorni per l’esecuzione del tappeto di usura. A questi tempi andranno a sommarsi le sospensioni per il tempo necessario per l’assestamento delle opere di fondazione stradali propedeutiche all’esecuzione dei ripristini definitivi e alle sospensioni imposte dall’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi (LU) per il rispetto dei regolamenti comunali. I lavori interesseranno alcuni tratti delle seguenti vie: via Alcide de Gasperi, via Alessandro Manzoni, via Caduti del Lavoro, via Carlo Carrà, via Chiesa, via Corsica, via Cristoforo Colombo, via Dalmazia, via Della Barbiera, via Donatello, via Fiume, via Leonardo da Vinci, via Malta, via Matteucci, via Nizza, via Roma Imperiale, via Setteponti, via Simone Martini, via Viale Morini.

Nell’ottica di agevolazione dell’utente all’allacciamento alla pubblica fognatura, il personale incaricato dell’impresa esecutrice, dotato di un tesserino di riconoscimento, sta invitando (ed inviterà contestualmente l’esecuzione dei lavori), l’utente a partecipare alle opere che coinvolgono la propria abitazione – mediante sopralluoghi “congiunti” - al fine di concordare, tramite apposito verbale di sopralluogo, il posizionamento del singolo allaccio fognario.

Le utenze interessate saranno contattate attraverso differenti canali (invio email - Contatto telefonico/sms - Volantinaggio con rilascio nella cassetta postale di apposita comunicazione; Suonando il campanello di ogni abitazione interessata dai lavori) dai tecnici incaricati dell’impresa esecutrice. Si invita, coloro che non abbiano ricevuto riscontro, a prendere contatto con i suddetti tecnici.

Nella specifica sezione del sito aziendale di GAIA S.p.A. - NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA FORTE DEI MARMI/Avviso alla cittadinanza - sono presenti i contatti telefonici del personale dedicato. Per maggior dettaglio sui civici interessati inoltre è possibile consultare le planimetrie di progetto.

