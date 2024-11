A Santa Croce partono i laboratori dell'Amaretto per bambini e bambini

L'iniziativa principale comincerà il 7 dicembre e continuerà la giornata dell'8. L'obiettivo di questo piccolo programma collaterale, pensato dall'amministrazione Giannoni è quello di coinvolgere e trasmettere ai bambini la tradizione dell'amaretto. Sono state coinvolte nell'iniziativa sono le scuole primarie Pascoli e Copernico.

Lunedì 2 invece sarà la volta delle scuole dell’Infanzia di Santa Croce sull’Arno, martedì 3 dicembre saranno i bambini della scuola primaria Carducci a cimentarsi con la tradizione dell'amaretto. Mercoledì 4 dicembre invece ci proveranno i bambini della scuola dell’Infanzia Paganelli, Scuola Primaria Della Maggiore.

In queste giornate le cucine scolastiche di Santa Croce sull’Arno e Staffoli accoglieranno i bambini delle scuole che, affiancati dal personale della cucina e dai pasticceri - Maestri Amarettai, prepareranno e cucineranno il dolcetto santacrocese seguendo la tradizionale ricetta.

“Pensiamo che sia importante e utile – dice l'assessore alla politiche educative Valentina Fanella - da un punto di vista educativo attivare queste azioni, sia per stimolare aspetti importanti legati al processo evolutivo come la manualità, la concentrazione e l’attenzione, sia per tramandare la continuità di una lunga tradizione locale guidando i bambini in un percorso di conoscenza e valorizzazione sempre aperto alle possibilità di innovazione. Il “Laboratorio dell’Amaretto” per i bambini si inserisce nel più ampio panorama dei progetti di educazione alimentare. Pensiamo che l’educazione alimentare ricopra un ruolo fondamentale nei processi di crescita e sviluppo, nonché nella diffusione delle conoscenze e delle tradizioni, pertanto continueremo a innovare e rendere incisiva ed efficace l’offerta formativa in questo ambito”.