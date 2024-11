Strade e verde pubblico: il punto sulle manutenzioni di novembre a Montespertoli

Numerosi sono stati gli interventi che il Comune di Montespertoli ha messo in campo nel corso del mese di novembre attraverso la propria squadra di operai. Priorità è stata data alla viabilità stradale, innanzitutto: gli operai comunali sono intervenuti con opere di regimazione delle acque piovane e di risagomatura stradale in via Trecento e in via Tresanti. Un intervento più consistente, invece, ha riguardato via Colle San Lorenzo: in questo tratto di strada, che serve numerose abitazioni e strutture ricettive del territorio, si è deciso di fare numerosi interventi di posa di tubazioni e pozzetti per la regimazione delle acque piovane quali azioni propedeutiche alla asfaltatura che è in corso di realizzazione in questi giorni.

Sono continuati, contestualmente, gli interventi sul verde pubblico. Le potature hanno interessato prevalentemente gli alberi di pino di via del Glicine e via del Gelsomino, mentre gli sfalci sono stati eseguiti sia dagli operai comunali (su alcuni marciapiedi del capoluogo e su alcune viabilità di campagna) sia dalla ditta incaricata del servizio da Consiag Servizi Comuni, che ha provveduto a tagliare l’erba nelle aree verdi del territorio comunale. Quest’ultima, peraltro, sta procedendo in queste settimane alla potatura delle siepi del territorio: è stato concluso da poco l’intervento presso il parco urbano e sono attualmente in corso analoghi interventi di sagomatura delle siepi nelle altre zone comunali. In questo periodo, inoltre, gli operai comunali hanno iniziato a piantare le fioriture invernali, a cominciare dalle rotatorie e dagli arredi urbani del centro storico.

Sono infine stati messi a dimora nuovi alberi che sono stati donati dai cittadini secondo il regolamento del verde del Comune di Montespertoli: per ogni abbattimento di alberi privati, infatti, è prevista la messa a dimora di un nuovo albero, e si può scegliere anche di donarlo al Comune di Montespertoli per riforestare aree verdi del territorio comunale. Da questo punto di vista, nell’ambito della Festa degli Alberi, si è deciso di mettere a dimora nuove alberature nell’area cani del capoluogo e nel parco Maria Montessori della frazione di Baccaiano.

“Gli interventi di manutenzione che stiamo portando avanti riguardano tutto il territorio e su più fronti. Nelle prossime settimane continueremo a fare interventi soprattutto sulle strade e le viabilità rurali, prestando però attenzione a singole viabilità asfaltate che necessitano di interventi sporadici di sistemazione delle buche. Contestualmente, queste settimane saranno interessate anche dal posizionamento degli arredi per il Natale e degli abeti sul territorio comunale, attività che comunque portiamo avanti grazie al lavoro dei nostri operai” commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

