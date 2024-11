Gli studenti di San Casciano e Barberino Tavarnelle sul palcoscenico del Niccolini

Il teatro come spazio di conoscenza di sé e degli altri, come luogo di riflessione e presa di coscienza sul tema dell’identità di genere e della diversità come valore ed espressione di ricchezza umana. Dai laboratori condotti in classe alla realizzazione di uno spettacolo vero e proprio interpretato dagli studenti e dalle studentesse delle scuole secondarie di primo grado del Chianti. Sabato 30 novembre alle ore 16 i riflettori del Teatro Niccolini di San Casciano si accenderanno sul progetto culturale e teatrale “Identità di genere e linguaggi della soggettività”, che ha reso protagoniste due classi degli Istituti comprensivi “Il Principe” di San Casciano in Val di Pesa e “Don Lorenzo Milani” di Tavarnelle Val di Pesa, in un’ottica di continuità rispetto al percorso iniziato lo scorso anno incentrato sulla parità di genere. “Benvenuti al Condominio Genere” e “Uomo o Donna, questo è il problema” sono i due titoli della rassegna aperta alle famiglie e alla comunità, frutto un’esperienza collettiva realizzata con il supporto delle scuole, della Fondazione CR Firenze e con il patrocinio dei Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle.

Cinquanta ragazze e ragazzi, coordinati dagli esperti di educazione e formazione teatrale Valentina Paoletti e Alessio Buti dell’associazione Teatro Riflesso, saliranno sul palcoscenico per affrontare in chiave artistica il ruolo e il significato degli stereotipi contemporanei che incasellano e bloccano la libertà espressiva individuale e collettiva. “Il lavoro realizzato con i ragazzi e le ragazze – spiegano gli operatori teatrali Valentina Paoletti e Alessio Buti - ha permesso di intraprendere un percorso educativo che li ha portati ad acquisire consapevolezza e condividere in modo ludico un tema attuale, i ragazzi si sono messi in gioco, hanno formulato un pensiero critico sul riconoscimento e l’espressione di sé, si sono scambiati delle opinioni nel rispetto reciproco usando gli strumenti propri delle arti performative quali la leggerezza, l’ironia, il dialogo, l’attività inclusiva. Hanno imparato a conoscere e sperimentare la forza espressiva del teatro che può generare una riflessione profonda sulla cultura dei diritti da promuovere e divulgare nella quotidianità. E lo hanno fatto in una fase delicata della loro crescita, l’adolescenza, in cui ognuno di loro è alla ricerca, consapevole o no, della definizione della propria identità e della costruzione di un atteggiamento di fiducia verso il mondo”.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del "Bando Arte – Attività Artistiche e culturali 2024” della Fondazione Cr Firenze con il coinvolgimento della classe 2D, accompagnata dalla professoressa Bruna Cobau (San Casciano) e della classe 1B, guidata dalla professoressa Ketty D’Alfonso (Barberino Tavarnelle).

“Il progetto ha attivato - commentano i sindaci Roberto Ciappi e David Baroncelli - un percorso di educazione alla pratica teatrale e alla consapevolezza del concetto di identità e nello specifico dell’identità di genere, un’esperienza artistica vivace che investe sulla creatività degli allievi e delle allieve e li invita ad interrogarsi sulla complessità di questa tematica facendo loro percepire il senso e l’importanza dell’essere se stessi, di accettarsi e di accogliersi per ciò che si è e non attraverso l’immagine che ci attribuiscono altri, dall’esterno. Il teatro è senza dubbio un’occasione che stimola e accresce un approccio pratico alla riflessione sull’identità”.

L’Associazione Culturale Teatro Riflesso è una scuola di teatro ed una compagnia teatrale fondata nel 2008 da Alessandro Scavone. Oggi conta sei sedi in Toscana, nelle province di Siena e Firenze, dove si svolgono corsi di teatro, improvvisazione teatrale e scrittura creativa per persone di tutte le età. Da oltre 14 anni l’associazione opera in modo attivo nel territorio contribuendo alla promozione e alla diffusione della cultura teatrale collaborando con le associazioni e gli enti locali.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

