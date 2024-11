Adotta una famiglia: con 2,5 euro la settimana si offre la spesa a chi ha bisogno

«Adotta una famiglia». È l’invito che l’Emporio della Solidarietà di Prato lancia alla città in occasione del Natale. Il supermercato gestito dalla Caritas diocesana, pensato per sostenere le persone in difficoltà economica, ha bisogno di una mano per riempire gli scaffali, in modo da offrire ai propri utenti i prodotti necessari per poter fare una spesa completa. «Reperire olio d’oliva, carne di pollo, uova e pannolini è diventato sempre più difficile – spiega Piero Rotondo, coordinatore del progetto Emporio di Prato – riceviamo sempre meno donazioni, le aziende del settore alimentare tendono a non avere esuberi e così siamo costretti a comprare alcuni prodotti base. Abbiamo bisogno di una mano e invitiamo chi fosse disponibile ad aderire alla nostra campagna».

Con 2,5 euro alla settimana, 120 euro l’anno, si permette a una famiglia di completare il carrello della spesa, si tratta di un sostegno fondamentale per aiutare il supermercato solidale di via del Seminario a rispondere alle richieste dei propri utenti, che accendono al servizio tramite i centri di ascolto Caritas, i servizi sociali del Comune e la San Vincenzo de’ Paoli.

Alcuni numeri. Grazie all’Emporio, nei primi sei mesi del 2024, 1583 nuclei familiari – oltre cinquemila persone – hanno potuto fare la spesa per il proprio sostentamento. Il supermercato solidale ha registrato quasi 16.400 accessi. «Numeri che fanno capire l’importanza di questo progetto voluto dalla città per la città», sottolinea Piero Rotondo. L’Emporio – il secondo a nascere in Italia dopo quello di Roma – è attivo dal 2008 ed è stato creato grazie alla sinergia e al contributo della Diocesi, del Comune, della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Come funziona l’Emporio. Il progetto nacque per superare la consegna del tradizionale pacco alimentare e per dare un aiuto efficace e dignitoso a tutti coloro che in un certo periodo della propria vita si trovano nel bisogno. Gli utenti accedono a un vero e proprio supermercato, dove possono scegliere di prendere quello che piace e serve alla propria famiglia. All’Emporio non si usano soldi per acquistare i prodotti, ma dei punti caricati su un tessera, che può essere rinnovata se persiste la situazione di indigenza.

Per partecipare alla campagna «Adotta una famiglia» si possono fare donazioni con PayPal o con carta di credito, accedendo al sito web emporio.prato.it; con bonifico bancario (IT IT60 Z050 3421 5640 0000 0006 914) oppure con assegno bancario da consegnare presso la Fondazione Solidarietà Caritas onlus (via del Seminario, 36). Le donazioni godono della deducibilità fiscale.

