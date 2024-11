Centenario di Puccini: omaggio al Maestro tra eventi e commemorazioni

Melodico, drammatico e innovativo, in poche parole: Giacomo Puccini, un genio musicale. Autore di meravigliose opere liriche, tra cui Tosca (1900), Madama Butterfly (1904) e Turandot (1904), oggi si celebrano i cento anni dalla sua scomparsa. In occasione del centenario, il genio musicale del Maestro lucchese verrà celebrato con una ricca rassegna di eventi, che si svolgeranno tra Lucca e Torre del Lago.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, hanno voluto rendere omaggio a Giacomo Puccini riconoscendo il suo straordinario contributo alla cultura e alla musica italiana.

"A cento anni dalla scomparsa, - ha detto Sergio Mattarella -, l'Italia commemora uno dei più celebri compositori di fama mondiale.

Giacomo Puccini seppe coniugare mirabilmente sfaccettature di diverse correnti artistiche e melodiche, affermandosi come autore poliedrico di grande rilevanza e lasciando alla storia un'inestimabile eredità musicale. Nelle sue opere convergono verismo, lirismo, esotismo, tragedia e commedia".

"Attraverso la sintesi di queste espressioni, - aggiunge -, si declinava un impareggiabile genio dell'opera che a scenari geograficamente lontani integrava trame del vissuto quotidiano, narrate attraverso melodie uniche e immediatamente riconducibili al suo stile da parte del pubblico di tutte le epoche e culture. L'Italia è grata a Giacomo Puccini per il prezioso contributo al patrimonio culturale italiano".

Sui suoi profili social, Lorenzo Fontana sottolinea che "Celebrare oggi i cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini è celebrare l'eccellenza della cultura italiana nel mondo".

"Cento anni fa, - prosegue -, ci lasciava uno dei più grandi compositori vissuti tra Otto e Novecento, autore tra i più amati che ha lasciato all'umanità capolavori immortali, patrimonio italiano senza tempo. Puccini rimane protagonista sempre vivo nei teatri internazionali. Siamo lieti di averlo ricordato e omaggiato anche in diverse occasioni alla Camera. A chi oggi procede nella ricerca e nell'approfondimento artistico della sua opera va il mio grazie".

Antonio Mazzeo, in concomitanza con la 'Festa della Toscana' (30 novembre), ricorda e celebra Puccini la cui musica "non è solo un patrimonio della nostra terra, ma un dono all’umanità. A un secolo dalla sua scomparsa, il suo messaggio di bellezza, passione e sogno continua a ispirarci, ricordandoci quanto la Toscana abbia dato, e continui a dare, al mondo”.

Gli eventi in programma tra Lucca e Torre del Lago

Una rassegna di eventi segnerà le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, che si svolgeranno tra Lucca e Torre del Lago, luoghi a lui molto cari:

A Torre del Lago, le commemorazioni sono cominciate questa mattina con una cerimonia al Piazzale Belvedere, dove è stata deposta la corona di alloro sulla statua di Puccini. Nel pomeriggio, sarà celebrata la Messa a quattro voci nella Chiesa di San Giuseppe.



A concludere la giornata, vari eventi serali: alle 17 circa, una proiezione dello sceneggiato televisivo di Sandro Bolchi (1973) dedicato alla vita e alle opere di Puccini nell'Auditorium Simonetta Puccini. A seguire, il documentario 'Il codice Puccini'.

Alle 21:30, ci sarà la diretta del concerto 'Giacomo Puccini' dal Teatro alla Scala.

Per quanto riguarda gli eventi a Lucca, le celebrazioni sono cominciate questa mattina in Piazza Cittadella con l'omaggio del sindaco Mario Pardini al monumento dedicato a Puccini, seguito dalla presentazione della moneta e del francobollo ufficiali del centenario.

Alle 15:30 si terrà l'inaugurazione della mostra 'Giacomo Puccini Manifesto - pubblicità e illustrazione oltre l'opera lirica' alla Cavallerizza di Piazzale Verdi.



A chiudere, dalle ore 20:30, sarà messa in scena l'opera Tosca al Teatro del Giglio.

Logo del Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane

Il Giardino Giacomo Puccini

In occasione del centenario, la Fondazione Simonetta Puccini ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito 'Eppela' per restaurare il giardino della Villa Museo di Torre del Lago, un luogo a cui Puccini era profondamente legato. Il progetto prevede una raccolta fondi per preservare la memoria di Puccini e il suo legame con questo angolo di pace che il Maestro stesso ha curato e amato profondamente.

Per maggiori informazioni e per contribuire al progetto, cliccare su questo link.

Niccolò Banchi

Notizie correlate