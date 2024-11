Contro Broni all'Use Rosa Scotti serve una gara perfetta

Sono due i motivi per cui, in vista del prossimo turno, l’Use Rosa Scotti non deve guardare la classifica. Il primo è legato al fatto che c’è il rischio di montarsi un po’ la testa, cosa che ormai ci si ripete da settimane, il secondo è perché la classifica dell’avversario di turno, Broni guidata dall’ex Use Michael Magagnoli, non è in sicuramente linea col suo effettivo valore. Insomma, sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Frosolini e Montano di Grosseto) sarà dura, per non dire durissima. “Inizia un ciclo di partite difficili – attacca coach Alessio Cioni – se per assurdo uno guarda la classifica può pensare diversamente da quella che è la realtà visto che siamo avanti alle lombarde. Broni è una big del girone e quindi partiamo nettamente sfavorite.

E’ vero che finora non ha raccolto punti anche per problemi fisici, ma ha fatto investimenti importanti ed ha dichiaratamente costruito la squadra per il salto di categoria, come del resto il roster conferma. Come se non bastasse ha aggiunto Turcinovic che per la serie A2 è follia visto che l’anno scorso viaggiava a 15 punti di media nella massima categoria. Fatta la premessa, è chiaro che ce la giocheremo sapendo che, per riuscirci, dovremo fare una prestazione perfetta, una partita sopra le righe restando sempre lì per tutti e quaranta i minuti senza farle scappare. Sicuramente entreremo in campo a cuor leggero, decise a fare la nostra gara”. “Servirà sostegno da parte di tutti – conclude – e, personalmente, mi farà molto piacere rivedere Valentina Baldelli alla quale sono molto legato”.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta youtube sul canale usebasket.

