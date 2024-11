Inizieranno lunedì 2 Dicembre 2024 i lavori per la riqualificazione di Piazza del Comune a Montecalvoli. I lavori saranno eseguiti dall’Impresa Jacini srl di Calenzano che si è aggiudicato l’appalto nel mese di Settembre. “Un intervento di riqualificazione che renderà la Piazza più sicura, funzionale e fruibile – annuncia il Sindaco Del Grande - lo scopo è quello di rendere quest’area migliore per i pedoni e in grado di soddisfare le esigenze di spazi per la socialità e la ricreazione, degno di un centro storico Medievale”.

Tra gli obiettivi del progetto è stata data grande attenzione alla sostenibilità ambientale prevedendo opere di ripavimentazione della superficie, integrando gli spazi per i cittadini con l’assetto stradale. I lavori dureranno fino ad aprile, salvo proroghe e imprevisti. “Andiamo ad intervenire in un’area che potrebbe riservare sorprese anche dal punto archeologico – continua il Sindaco – e poi ci sono i sottoservizi che dovranno essere ispezionati a scavi aperti per valutare criticità e eventuali sostituzioni”.

Con l’allestimento del cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta, segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori: in base all’ordinanza 227 del 26/11/2024 con la quale è stata modificata la circolazione per il primo periodo dei lavori, dal 2/12/2024 al 13/01/2024, verranno istituiti divieti di sosta con rimozione in tutta la piazza del Comune, in via Torrigiana e via Indipendenza tratto compreso fra via Torrigiana e piazza del Comune, in parte del parcheggio fronte cimitero di Montecalvoli in via Cimitero di Montecalvoli e istituzione senso unico alternato nella zona antistante l'area di cantiere, durante le lavorazioni in cui sarà ritenuto necessario dalla ditta esecutrice dei lavori. Inoltre verrà istituito il divieto di transito in tratto di via Indipendenza compreso fra la piazza del Comune e la traversa situata sul retro della chiesa, in piazza del Comune nel parcheggio antistante la chiesa. Infine verrà istituito doppio senso di marcia con limite di velocità di 30 Km/h in via Torrigiana e tratto di via Indipendenza compreso fra la via Torrigiana e la traversa situata dietro la chiesa. Verrà riservato uno stallo di sosta per disabili nel parcheggio pubblico situato in via Indipendenza dietro alla chiesa. Modifiche anche per la campana del Vetro posta a fianco della Chiesa è stata spostata provvisoriamente in Via Sotto i Giardini.

“Un percorso che prosegue in continuità con gli altri interventi realizzati sul Territorio Comunale, il progetto riguarderà il rifacimento del piano viabile con nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuova e più efficiente illuminazione - Conclude il Sindaco - una riqualificazione a tutto tondo per dare un volto nuovo e più bello a una parte importante del nostro territorio, per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro"

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate