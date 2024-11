Ponte sull'Elsa, i tre comuni e la Città Metropolitana incontrano i cittadini

Lunedì 2 dicembre alle ore. 21.00 al “Centro I Macelli” in Piazza Macelli, a Certaldo, si terrà l’incontro dal titolo “Il progetto di ristrutturazione del Ponte sul fiume Elsa”.

L’incontro, aperto al pubblico, è stato organizzato dai Comuni di Certaldo, Gambassi Terme, San Gimignano, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, per informare i cittadini dei rispettivi Comuni di come si svolgeranno, nei prossimi mesi, i lavori di ristrutturazione del Ponte sul fiume Elsa.

Interverranno, Giovanni Campatelli, Sindaco di Certaldo; Sergio Marzocchi, Sindaco di Gambassi Terme; Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano; Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio con delega alla viabilità per la Città Metropolitana di Firenze.

All’incontro saranno presenti anche il progettista dei lavori ed i tecnici della Città Metropolitana di Firenze.

Al termine dell’illustrazione del progetto e dei tempi e fasi dei lavori, potranno essere fatte domande ai relatori e ai tecnici presenti sui vari aspetti relativi a tempistiche e logistica dei lavori previsti.

Notizie correlate